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海南洋浦港封关运作建设项目开工

2022年10月17日08:43 | 来源：中国新闻网
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原标题：海南洋浦港封关运作建设项目开工

中新社海南洋浦10月16日电 (张月和)2022年是海南自贸港封关运作准备的关键之年。洋浦港对外开放口岸设施设备升级改造、“二线口岸”查验设施设备建设项目(以下简称：“洋浦港封关项目”)16日下午在洋浦国际集装箱码头开工。

洋浦保税港区发展局局长张洪光介绍，洋浦港封关项目新建总建筑面积约2.1万平方米，总投资约2.9亿元人民币，预计2023年12月竣工。作为海南岛封关运作项目的重要组成部分，洋浦港封关项目的落地建设将助力洋浦港口岸实现2025年集装箱吞吐量达到500万标箱的目标。

洋浦港封关项目主要包括三方面建设及改造内容。一是洋浦国际集装箱码头升级改造，包括前置拦截区设施设备建设，查验场地内智能化卡口、围网、查验平台、冷链防疫处理，业务技术用房等。二是业务技术设备建设，包括海关、海事、边检口岸查验设备及设备配套系统，口岸封关配套冷链防疫系统，口岸封关配套基础设备。三是疫情防控相关设备的升级改造，包括冷链货物外包装消杀设备、车载移动消毒设备、智能防疫消毒机器人及配套系统等。

洋浦经济开发区是海南自贸港重点园区之一，承担海南自贸港“先行先试”重任。据悉，洋浦保税港区目前已基本完成“一线”放开，“二线”管住政策压力测试。洋浦港正在按照西部陆海新通道国际航运枢纽定位发展。

封关运作工作是海南自贸港建设具有里程碑意义的系统工程，封关运作项目建设正在进行。今年7月底，全岛封关运作第一批9个项目已集中开工。(完)

(责编：罗知之、陈键)
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