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“云上”广交会扩容升级 助力产业链供应链稳定

2022年10月17日08:45 | 来源：中国新闻网
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原标题：“云上”广交会扩容升级 助力产业链供应链稳定

中新社广州10月16日电 (记者 程景伟)记者16日登录第132届广交会线上平台看到，在“展商连线展示大厅”，一千多个连线展示间正在开展“直播带货”，从电子家电、家居装饰品、建材，到五金工具、纺织服装、玩具等各种“中国制造”产品，琳琅满目。

创办于1957年的广交会，至今已有逾60年历史，因其规模之大被称为“中国第一展”，被誉为中国外贸“晴雨表”和“风向标”。

历经变迁而从未间断的广交会，秉持“广交世界、互利天下”的理念，见证了中国与世界经贸深度融合的历程。许多中外企业通过广交会平台参与中国开放，实现共同成长。全球新冠肺炎疫情发生以后，广交会开创大型会展线上举办先河，有力促进了中国与世界各国的贸易往来和交流合作。

第132届广交会线上举行，并进行了扩容升级，共组织超3.5万家境内外企业参展，比第131届新增9600多家；同时，线上平台功能优化升级，服务时长从原来的10天延长至5个月。

据广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵介绍，众多实力与特色兼具的优质企业集中亮相本届广交会，其中品牌企业2094家，拥有国家级高新技术企业、中华老字号、国家企业技术中心等称号的企业超过3700家。

作为一家高新技术企业，广东百佳百特实业有限公司主要产品包括点钞机、验钞机、清分机等现金处理设备。“近年来，借力广交会，公司迈向全球的发展步伐不断加快，产品销售至138个国家和地区。”该公司负责人称，本届广交会延长线上展期，为外贸企业争取海外订单提供了更多支持。

作为“中国制造”全产业链的重要展示平台、对接平台、交易平台，广交会持续助力中国乃至世界的产业链供应链稳定。

以关联度高、涉及面广、零部件数量多、附加值大的汽车产业链为例，记者在广交会线上平台的搜索栏中输入“汽车配件”关键词后，1000多家展商、5万多个展品瞬时呈现，从汽车轴承到轮胎，从车膜到散热架，从真皮座椅到雨刮片……各类汽车配件应有尽有，让海内外采购商的采购需求得以一站式满足。

成立于2006年的广东肇庆骏鸿实业有限公司主营家用小轿车轮胎。本届广交会，除小轿车轮胎外，该公司还带来适配国外皮卡车、休旅车、越野车的轮胎产品。该公司销售部部长何广权称，今年以来中国对东盟汽车出口量持续增长，该公司会重点关注东南亚地区，同时也希望开发中东、非洲、美洲等地区的更多客户资源。

在全球贸易寒意阵阵的当下，中国外贸依然展现出较强的韧性与活力。据中国商务部消息，今年前8个月，中国进出口规模达到27.3万亿元人民币，同比增长10.1%。

瑞立集团是中国商用车汽配制造龙头企业，本届广交会带来了26个展品。据瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司销售总监张洁介绍，今年以来，尽管受汇率波动等因素影响，该公司出口额仍实现了总体增长。希望借助广交会线上平台进一步开拓中东、非洲和东南亚市场。

随着中国稳经济一揽子政策和稳外贸政策落地见效，外贸企业信心预期明显增强。中国国际贸易促进委员会日前公布的调查报告显示，45.1%的外贸企业表示今年三季度外贸发展信心逐步恢复；约三成外贸企业预计全年贸易额能够实现同比增长。

斯凯孚(广州)轴承有限公司总经理耿继钊称，今年该公司出口订单稳中有升，相关订单已排到明年，“我们对海外市场充满信心”。(完)

(责编：罗知之、陈键)
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