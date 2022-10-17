人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>经济·科技

长江中下游水稻亩单产纪录刷新 达1148.2公斤

2022年10月17日08:46 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：长江中下游水稻亩单产纪录刷新 达1148.2公斤

中新社合肥10月16日电 (记者 吴兰)记者16日从安徽农业大学获悉，该校皖中试验站建立的水稻品种玮两优8612绿色高效示范片121亩水稻15日进行了实产验收，亩单产最高1148.2公斤，百亩平均单产1136.4公斤/亩，创长江中下游水稻亩单产最新纪录。

由华中农业大学、浙江大学、中国水稻研究所和安徽省农业农村厅等单位组成的专家组通过查看水稻田间长势和长相，认为安徽农业大学水稻栽培团队集成的水稻抗逆丰产栽培技术模式在应对季节性高温干旱上有显著的技术优势。

验收专家组组长、中国水稻研究所章秀福研究员表示，示范方围绕水稻绿色高效、抗逆丰产、节本增效等方面，集成创新水稻抗逆丰产优质栽培新模式，水稻长势均衡性好，穗数足、穗头大、结实率高，实现水稻“量”“质”双提升，在长江中下游水稻主产区，特别在今年极端高温气候条件下，实属不易。

该校水稻栽培团队负责人武立权教授介绍说，团队围绕安徽水稻绿色、抗逆、丰产目标，从水稻健壮群体构建等方面开展关键技术攻关，不断优化和完善水稻生长各环节关键技术，集成了区域化水稻抗逆丰产栽培新模式，高产攻关示范片实现减氮10%，每亩节本增效500元人民币以上。

安徽省是中国主要的水稻生产区域，水稻常年播种面积3700万亩，占中国水稻种植面积的8.5%。但安徽地处南北气候过渡带，水稻季常遭受高温和干旱的危害，稳产丰产性较差。

安徽农业大学水稻栽培团队坚守科技创新长版和保障粮食安全底板，长期在皖中试验站从事水稻绿色高效攻关示范，集成应用一批水稻绿色高效关键技术模式，示范区水稻亩单产从2015年的927.7公斤提升到2019年的1053.5公斤，今年再创历史新高，亩单产达1148.2公斤。(完)

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
十年发展看变化：粮食和重要农产品供给稳定 国家粮食安全基础愈加夯实
　　相关阅读： 十年发展看变化：天更蓝了、水更清了、山更绿了…… 十年发展看变化：我国成功进入创新型国家行列.…
我国铁路货运持续保持高位运行 前9个月份发送货物近30亿吨
　　人民网北京10月15日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今年1至9月份，国家铁路货物运输持续保持高位运行，累计发送货物29.21亿吨，同比增加1.74亿吨、增长6.3%。 国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，国铁集团坚决贯彻落实党中央、国务院关于稳住经济大盘、做好物流保通保畅工作的部署要求，高效统筹疫情防控和铁路运输，全力保障国计民生重点物资运输，为经济社会平稳健康发展提供强有力的运输支撑。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部