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渤海油田：以科技、绿色建成中国第一大原油生产基地

王在御
2022年10月17日08:46 | 来源：中国新闻网
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原标题：渤海油田：以科技、绿色建成中国第一大原油生产基地

中新社天津10月16日电 晨光微明，秦皇岛32-6油田CEPI管理中心仪控工程师郭江龙正在通过对无轨智能机器人进行数据分析，以确保该油田配电系统稳定运行。“手持终端设备能够实现审批工单、实时通讯、问题上报等功能，人员定位系统能监测员工各项健康数据，以保障人员工作状态，而智能巡检机器人、无人机的加入，改变了传统的工作方式，提升了工作效率。这些科技智能设备让这个20年的老油田焕发了新‘青春’。”郭江龙说道。

2021年，中国首个海上智能油田建设项目──中国海油天津分公司秦皇岛32-6智能油田(一期)项目全面建成投用。它以云计算、大数据、人工智能、5G等技术为传统油田“赋能”，使这个投产20年的老油田具备了全面感知、智能化管理及远程操控管理等多项能力，为中国海洋石油平台全面迈向数字化、智能化拉开了序幕。

渤海油田是中国海上最大的油田，也是中国第一大原油生产基地，于2021年实现原油产量超3000万吨，原油增量已占中国原油增量的近50%，为保障国家能源安全交出“海油答卷”。

海洋石油勘探离不开相关理论创新。近十年，渤海油田取得了油气勘探开发理论认识与技术的重大突破，创新提出了“湖盆成气”理论与“汇聚脊”成藏理论，并依托创新理论发现多个亿吨级油气田。

2019年，中国海油“喜提”渤中19-6凝析气田，这是中国东部勘探发现的首个千亿方大气田，该气田首次采用循环注气开发方案和深度脱水TEG(三甘醇脱水)系统，设计敷设53兆帕超高压天然气注气海管，多项突破将填补中国海上油气田开发“技术空白”，引领渤海湾盆地转入“油气并举”的新时代。

2021年，渤海油田形成了“渤海钻完井全过程零排放、渤海油田井眼瘦身钻完井配套、渤海新近系极疏松地层大位移井关键技术”等三大技术体系，多次刷新了中国海油5000米-5500米井深最短钻井周期纪录，推动中国近海多项钻完井关键技术达到国际领先水平。

随后，渤海油田又创新提出了渐进式预热地层的注热方案，并利用特超稠油水平井蒸汽吞吐的热采技术体系，于2022年顺利投产了世界首个海上大规模超稠油热采开发油田──旅大5-2北油田一期项目，同时形成了一整套海上超稠油油田开发技术体系，攻克了渤海油田稠油开采难题，成功唤醒沉睡的地下资源。

从2012年到2022年这十年间，渤海油田连续发现渤中19-6、蓬莱9-1、垦利6-1、垦利10-2等7个亿吨级油气田，为中国海洋油气勘探发展起到了“压舱石”作用。

实现中国“双碳”目标，能源是主战场。2022年，渤海油田在引入岸电的基础上，成功实现“绿电”入海，完成了截至目前中国海油单次最大绿电交易量，交易总额达到1.86亿度，将来自中国河北省张家口市的绿色风能和太阳能通过高压线路输送至渤海，接入秦皇岛32-6油田和曹妃甸11-1油田群的29个海上生产平台，让来自中国内陆地区的新能源成为渤海海上生产平台的动力引擎。

十年来，渤海油田坚持科技增产与低碳转型、绿色开发与智能化管理，将科技与绿色注入传统能源企业，谱写中国海洋石油事业高质量发展新篇章。(完)

(责编：罗知之、陈键)
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