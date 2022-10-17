原标题：新华全媒+|“5G+北斗导航” 科技助力黑土地秋收

新华社哈尔滨10月16日电（记者黄腾）近日，在北大荒集团洪河农场有限公司一处稻田里，几台无人驾驶割晒机正在作业。伴随着隆隆的轰鸣声，无人驾驶割晒机自动前进、转弯、倒车，作业流畅高效。

北大荒集团洪河农场有限公司的无人驾驶收割机正在作业。（受访者供图）

洪河农场有限公司第一管理区技术员赵华宇晃了晃手机说，这种无人驾驶割晒机运用5G和北斗卫星导航技术，可通过智能终端系统设计行走路线，实现直行、地头转弯、入堑、割台升降的无人化操作。

北大荒集团洪河农场有限公司的技术人员正使用手机操控无人驾驶收割机。（受访者供图）

在北大荒集团八五八农场有限公司农业科技服务中心无人化智慧农场，一台无人驾驶收割机在北斗卫星导航的指引下，正以“回”字形路线在稻田里收割。不一会儿，机身仓储装满，后方的无人驾驶一体式拖拉机将刚收获的稻谷装车运走，两车配合默契，一气呵成。

在北大荒集团红卫农场有限公司，年轻的“90后”种植户张良宝已是一名使用无人农机的“老手”。在收获季，张良宝站在地边，拿起手机不停点按，地里的无人驾驶收割机便忙碌起来。

“手机就是咱的‘新农机’。”张良宝说。他不断扩大无人农机使用范围，从插秧到收割，全程都有无人农机参与。

北大荒集团位于黑龙江省，今年播种面积接近4600万亩。“北大荒集团正加快推进互联网技术与现代农业产业深度融合。”北大荒集团副总经理唐浩说，北大荒集团先后建设了两批共20个数字农（牧）场，初步形成了可复制、可推广的数字农业集成应用解决方案。

(责编：罗知之、陈键)

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