十月中旬，在吕梁市柳林县留誉镇的山坳里，放眼望去，大片红彤彤的高粱穗迎风摇摆。种植户张国平看着一串串颗粒饱满的高粱，高兴地告诉记者，今年高粱长势不错，又是一个丰收年。

“收割后的高粱不需要我们晾晒，也不愁卖，每年高粱收获的时候附近就有一家合作社直接过来拉走。”张国平说，去年高粱每斤价格2元，今年市场行情也差不了。

这些年，抗旱、耐盐碱、适应性广的高粱成了吕梁山区农民耕种农作物的首选。进入10月，吕梁山区各地的高粱陆续进入收获期，火红的高粱长势良好，丰收在望。

吕梁市柳林县留誉镇的一处高粱地（新华社记者王怡静 摄）

在吕梁山东麓的汾阳市，今年全市种植了5.53万亩高粱。这几天，汾阳市的一家农业合作社负责人王虎成几乎每天都会忙到晚上12点。“趁着好天气，我们加紧组织人力和机械抢收高粱。”王虎成说，他的合作社担负着1.5万亩高粱从种到收的任务。

王虎成说，因为汾阳的高粱种植基地实施“订单”种植，“保护价”收购，加上每亩发放大约240元的有机肥，种植户既省心省力，又实现了丰产增收，积极性非常高。

位于吕梁山南端的临汾市永和县，今年全县高粱种植面积高达10万亩，占到全县粮食播种面积的近三分之一，预计年产量达5万吨。这几天漫山遍野的高粱一片通红，高粱已经成为当地一张靓丽的“名片”。

临汾市永和县的一处高粱种植基地（受访者供图）

永和县坡头乡白家崖村种植大户孔德河今年种了100亩高粱，比去年多种了50亩。“村民们都知道种高粱挣钱，我们村里山上大部分都种高粱。”他给记者算了一笔账：一亩地能收1000斤高粱，去年每斤卖2.2元，光种高粱一年收入就有11万元。

“我们一个乡就有两个合作社，我把高粱都卖给了合作社，今年高粱价格保守每斤也有1.8元，收入也很可观。”孔德河说。

从9月份开始，山西农业大学高粱研究所柳青山高粱育种团队就奔走在吕梁山区，查看各地高粱的长势。柳青山告诉记者，团队历经20多年科研攻关，选育的酿造高粱品种“晋糯3号”十分抗旱，在山地也长势旺盛，产量稳定。

柳青山说，“晋糯3号”高粱品种在永和县成功培育并推广种植，还带动了大宁县、隰县等周边县域种植高粱。据临汾市农业农村局调研发现，临汾市一些山地较多的区县的农民种植高粱比种植玉米每亩多收500元。在柳青山看来，吕梁山区种植高粱利用了地力弱的农田和山坡地，既做到不与主粮争好地，也带动了农户增收致富。

“种高粱已经成了吕梁山区农民重要的增收途径之一。”柳青山说。（记者魏飚、王怡静、马晓洁）

(责编：岳弘彬、袁勃)

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