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提高外资投资A股便利性 证监会正研究制定外资适用特定短线交易制度

本报记者 吴晓璐
2022年10月17日12:09 | 来源：证券日报
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10月16日，《证券日报》记者从监管部门获悉，为进一步提高外资投资A股的便利性，证监会正在研究制定外资适用特定短线交易制度的两项政策，即允许符合条件的境外公募基金参照境内公募基金按产品计算持有证券数量，豁免香港中央结算有限公司适用特定短线交易制度。相关思路和措施已基本明确，正在履行相关程序，条件成熟时将依法公布实施。

市场人士表示，这是进一步深化资本市场制度型对外开放的重要举措，有利于提高外资参与A股市场的便利性，稳定外资预期，更好保障沪深港通机制的运行效率，促进资本市场高质量发展。

短线交易是指上市公司大股东、董监高等特定主体在较短时间内，将本公司股票或者其他具有股权性质的证券买入后又卖出，或者卖出后又买入的行为。《证券法》规定，上述特定主体在6个月内的买卖行为属于短线交易。同时，《证券法》授权证监会可以规定豁免情形。

从监管实践看，为支持和鼓励中长期机构投资者发展，证监会已允许境内公募基金按产品计算持有证券数量，即对一家基金公司管理的多只公募基金合并持有同一公司的股份达到或超过5%的，并在6个月内买卖的，不认定为短线交易。对全国社保基金也作了类似安排。

近年来，随着我国资本市场双向开放程度的不断扩大，外资已成为A股市场的重要参与力量之一。据统计，截至2022年9月底，外资持有A股流通市值2.77万亿元，占A股总流通市值的4.35%。今年1月份至9月份，沪深股通累计净流入A股市场520多亿元。

在沪深港通机制下，外资一般通过香港中央结算有限公司进入A股市场，香港中央结算有限公司作为名义持有人并不实际参与交易。同时，境外公募基金管理人在内部控制、治理结构、投资管理模式等方面与境内公募基金管理人并无本质差别。据记者了解，经深入研究，并广泛听取市场各方意见建议，证监会依据《证券法》授权，拟明确外资适用特定短线交易规则。

“明确外资适用特定短线交易规则，是提升我国资本市场国际化的有关举措，能够便利外资投资A股，提升A股活跃度，推进相关制度与国际接轨。”南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示。

(责编：岳弘彬、袁勃)
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