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虚位以待！第五届人民网内容科技创业大赛项目征集倒计时

2022年10月17日14:38 | 来源：人民网
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第五届人民网内容科技创业大赛项目征集已近尾声，截止到10月17日，大赛组委会已经收到来自全国各地的数百个优秀参赛项目。

今年大赛征集方向瞄准新技术在内容产业全链条上的新应用、新服务，在收到的数百个项目中，包括但不限于：大数据应用、元宇宙、智能写作、内容风控、精准传播（营销）、视频直播技术等。其中不乏如智能巡检机器人、工程可视化系统、碳中和大数据平台等为企业降本增效、保驾护航的先进系统和项目，也有如智能房产买卖平台、居家智能早筛系统、车联网平台等切实帮助老百姓解决现实问题的优秀产品和平台。

2019年，人民网正式提出“内容科技”发展战略。放眼“内容科技”这几年的发展，应用场景日益丰富，应用领域日益广泛，带来的变革性作用进一步凸显。一方面，内容科技加快推进媒体深度融合发展，成为建设“四全媒体”的重要手段和实现路径，充分发挥数字化、智能化优势，促进媒体融合等领域的创新；另一方面，内容科技持续推进产业融合发展，不断为数字经济发展注入新动能，推进互联网与版权产业、人工智能与视听产业的融合发展，赋能文化产业的创新发展。

人民网内容科技大赛自2019年创办以来，始终秉持凝聚行业共识、推动创新创业、助力跨界融合的宗旨，推动中国内容科技产业的交流与快速发展。大赛优胜项目将有机会获得政策解读、资源对接、地方推介、品牌建设等服务，并优先享受人民网（厦门）内容科技产业园扶持政策、获得人民网或相关产业基金投资等多方面支持与奖励。

目前项目征集已近尾声，期待更多优秀企业在内容科技大赛的舞台上展示风采，与行业佼佼者并肩比拼！

附第五届人民网内容科技创业大赛一号公告，内含报名流程和通道：http://capital.people.com.cn/n1/2022/0812/c405954-32501521.html

(责编：董童、章斐然)
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