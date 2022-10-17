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十部门部署强化农村防汛抗旱和供水保障

2022年10月17日15:45 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月17日电　水利部等十部门近日印发《强化农村防汛抗旱和供水保障专项推进方案》，对乡村建设行动重点任务之一的强化农村防汛抗旱和供水保障工作进行部署推进。

　　方案提出，到2025年，全国乡村水旱灾害防御能力明显增强，农村供水保障水平进一步提升，农村自来水普及率达到88%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到60%。

　　根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《乡村建设行动实施方案》有关要求，水利部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、住房城乡建设部、农业农村部、应急管理部、中国气象局、国家疾病预防控制局、国家乡村振兴局联合印发了强化农村防汛抗旱和供水保障工作的推进方案。

　　方案要求，结合农村实际需要，以相关规划为依托，以项目为抓手，统筹推进县域内水旱灾害防御工程和供水保障工程建设，健全建管用相结合的长效机制，确保乡村水利项目长期稳定发挥效用，为持续改善农村生产生活条件、建设宜居宜业美丽乡村提供支撑和保障。

　　方案从强化防洪工程建设、完善抗旱工程体系、加强水旱灾害防御应对、推进农村供水工程建设、强化水源保护和水质保障、加强农村供水工程管理六个方面提出了具体任务。同时，从强化统筹协调、保障资金投入、分类推进实施三个方面提出了保障措施。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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