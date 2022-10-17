增加投资建设新工厂，朝着智能化转型，完善产业链配套……记者近日在安徽省芜湖市走访时看到，该市以芜湖现代农业机械产业基地为依托，积极开展招商引资、招才引智工作，做大做强龙头企业，加快细分领域企业培育，着力补齐产业链短板，扎实推动企业智能化转型发展，不断增强产业集聚效应。

走进位于该基地的芜湖瑞丰农牧业装备有限责任公司，记者看到工人们正在组装农业机械。不远处，这家公司的智能化新工厂正在建设中。“我们主要生产牧草收获、秸秆打捆等机械，2018年从内蒙古产业转移过来，一期投资1亿元。”公司董事长王健说，“这几年公司的发展形势不错，2019年产值约6000万元，今年预计能达到8300万元。”

图为芜湖瑞丰农牧业装备有限责任公司厂房。新华社记者 赵金正 摄

由于看好产业发展前景，公司增加投资1.2亿元上马二期项目。“今年6月开始建设智能化新工厂，建成后可实现年产3000台打捆设备，员工数量将从现在的约50人增加到120人左右。”王健说。

记者采访了解到，该基地坚持以打造产业高端化、技术高端化、人才高端化、服务高端化的战略性新兴产业基地为目标，强化组织领导，加快现代农业机械产业高质量发展步伐。截至2021年底，该基地已拥有整机及配套企业170余家，其中，规模以上企业104家，陆续招引项目87个，合同总投资额达154.32亿元。

抢抓工期，早建成早投产，成为基地一些新企业、新项目的努力目标。

记者近日来到安徽中良智能传动科技有限公司总投资5亿元、年产8000万米农业机械用高性能传动带及3万吨橡胶件（橡胶履带）项目施工现场，工人们正有条不紊地施工。“主体框架已基本完成，这段时间忙着装外墙板、砌墙粉刷等，我们抢抓工期、加快建设，预计今年11月底基本完工。”施工现场负责人陆满友说。

该基地还通过鼓励和支持重大科技项目建设、支持国家及省级平台建设等方式，不断激发企业创新活力。2020年以来，基地获批高新技术企业15家、省级创新平台17家，基地企业牵头或参与国家重点研发、重点工程等专项项目3个，牵头或参与制定国家标准12项，新增省级以上新产品52个。

在该基地，如今越来越多的企业正谋求智能化转型发展。

中联农业机械股份有限公司研究院副院长马廷友正在介绍自走式谷物联合收割机。新华社记者 赵金正 摄

在中联农业机械股份有限公司门口，记者看到可实现智能控制的甘蔗收获机、拥有智能集成显示器的自走式谷物联合收割机等数台大型农机。“随着土地规模经营的持续推进，现代农机的市场发展空间广阔。”公司研究院副院长马廷友向记者介绍说，该公司加大研发投入，加快转型升级，大力发展智能农机，这几年新产品不断涌现。

“过去的传统水稻收割机主要靠驾驶员调节清选筛的角度、风机的风速等，往往不太精准，影响收割效率。现在的人工智能水稻收割机，通过视觉识别和算法等，上述环节可由系统自动调节，可提升收割效率和质量，降低粮食机收损失率。”马廷友说。（记者姜刚、赵金正）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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