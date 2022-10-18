王士奇

党的十八大以来，党中央高度重视国资国企工作，习近平总书记发表一系列重要讲话，作出一系列重要指示批示，推出一系列重大部署，为加强新时代国有企业党的建设指明了方向。特别是习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话，站在坚持和发展中国特色社会主义、巩固党的执政基础的全局高度，深刻回答了事关国有企业改革发展和党的建设的若干重大理论和现实问题，为推动国有企业做强做优做大、探索建立中国特色现代国有企业制度、开创国有企业改革发展和党的建设新局面提供了根本遵循，具有重大里程碑意义。

开创新时代国有企业党建工作新局面，要求国有企业党组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的建设基础研究，创新党建工作模式，推进党建工作与生产经营深度融合，以高质量党建引领保障企业高质量发展。中国中铁牢记习近平总书记殷殷嘱托，坚定不移坚持党的全面领导、加强党的建设，建立贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神工作机制，严格落实“第一议题”制度，把做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，把坚持党的领导有机融入公司治理，以高质量党建引领建设世界一流企业，成功打造了“中国高铁”“中国大桥”“中国隧道”“中国装备”等一系列亮丽的国家名片。

一、准确把握新时代国有企业党建工作总要求

加强党对经济工作的全面领导。习近平总书记强调，“加强党对经济工作的领导，全面提高党领导经济工作水平，是坚持民主集中制的必然要求，也是我们政治制度的优势。党是总揽全局、协调各方的，经济工作是中心工作，党的领导当然要在中心工作中得到充分体现，抓住了中心工作这个牛鼻子，其他工作就可以更好展开。”

加强党的建设是办好国企的关键。习近平总书记强调，“坚持党的领导、加强党的建设，是我国国有企业的光荣传统，是国有企业的‘根’和‘魂’，是我国国有企业的独特优势。”把国有企业做强做优做大，不断增强国有经济活力、控制力、影响力、抗风险能力，要坚持党的建设与国有企业改革同步谋划、党的组织及工作机构同步设置，实现体制对接、机制对接、制度对接、工作对接，确保党的领导、党的建设在国有企业改革中得到体现和加强。习近平指出，“国有企业是壮大国家综合实力、保障人民共同利益的重要力量，必须理直气壮做强做优做大，不断增强活力、影响力、抗风险能力，实现国有资产保值增值。”

把党的领导制度优势转化为国企治理效能。习近平总书记强调，坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之；建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯之。中国特色现代国有企业制度，“特”就特在把党的领导融入公司治理各环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构之中，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，做到组织落实、干部到位、职责明确、监督严格。

二、中国中铁加强党建工作的实践与探索

全面建强组织体系，压实企业管党治党政治责任。习近平总书记强调，坚持党对国有企业的领导不动摇，发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用，保证党和国家方针政策、重大部署在国有企业贯彻执行。中国中铁坚持以党的政治建设为统领，以组织体系建设为重点，在推进组织建设贯通各个层级、覆盖各个领域、抓实各个环节过程中，坚持“四同步、四对接”原则，从基建行业点多线长、人员分散等实际出发，科学构建横向到边、纵向到底，贯穿四个层级的组织体系，确保党的组织和工作全面覆盖、高效落地。对于参股控股的混合所有制企业，主动适应股权结构多元化、价值取向差异化特征，采取单独组建、联合组建以及派驻党员建立党组织等方式，确保新兴领域做到“四同步”。对于境外党建工作分类施策，提高应对复杂局面和独立工作能力，充分激发党组织肌体的“神经末梢”畅通起来。对于国家重大保障任务，坚持“党组织建到现场一线”，确保施工战线延伸到哪里，党组织活动就开展到哪里，党组织和党员的作用就发挥到哪里。

全面推进党建和业务深度融合，夯实企业发展经济责任。习近平总书记强调，坚持服务生产经营不偏离，把提高企业效益、增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值作为国有企业党组织工作的出发点和落脚点，以企业改革发展成果检验党组织的工作和战斗力。中国中铁率先落实“两个一以贯之”制度化，是中国第一家在境内外上市企业中将党建内容纳入公司章程的央企。坚持把党建工作载体融入业务工作中。以完善各层级治理机制融合到提高经理管理能力中，以创新党建载体融合到提升生产经营效益中，推动党建工作上桥头、进洞口、下班组、入人心，形成常态化管理、跟踪、反馈、通报工作机制。坚持把党建工作实施融入经理层工作中。基层单位党委重点是解决好各治理主体在执行层面形成工作合力的问题，进入经理层的党委成员和党员要体现党组织的意见，进入董事会的党委成员和党员要按党组织意图在董事会发表意见，切实保证党组织“把方向、管大局、促落实”的领导作用。坚持把党建工作成效体现到服务党和国家战略大局中。胸怀“国之大者”，充分发挥基建“国家队”优势，践行新发展理念，服务基础设施补短板，做永远的开路先锋。

全面打造党建品牌，增强企业社会责任。习近平总书记强调，党建工作的难点在基层，亮点也在基层。中国中铁在国资委党委领导下连续多年举办品牌活动，积极打造贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神的先锋阵地，以高质量党建引领服务企业高质量发展，以特色党建品牌丰富企业品牌建设。坚持守正创新，在全面构建“党旗红”项目品牌、“党建联盟”区域品牌、“党群工作协理员”农民工品牌、“六安工作法”境外品牌、机关党建、网络党建、廉洁党建和党群共建“八位一体”基层党建工作格局的基础上，不断推进党建品牌“百花齐放”。坚持红色传承，以文化品牌强根筑魂，重塑“开路先锋”企业文化理念系统，构筑中铁人的精神谱系。坚持知行合一，争当党建品牌建设的排头兵。其中，工业制造板块探索创新出“蜂巢式”党建，成为入选中组部全国党员教育培训教材的党建品牌代表。

三、进一步加强和改进新时代国有企业党建工作的思考与启示

坚持把做好思想政治工作作为党建工作的生命线。思想政治工作是国有企业的优良传统和政治优势。国有企业要不断探索符合时代要求的工作途径和方法，发挥好思想政治工作“生命线”的作用，必须坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，以党的理论创新成果引领企业的党建工作，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权，通过理想信念教育引导职工群众积极投身改革发展实践，为实现党对国有企业的全面领导提供保障。必须把满足职工群众需求放在重要位置，重视保障职工知情权、参与权、决策权和监督权，有针对性地开展思想引领和教育引导，充分发挥思想政治工作“稳定器”作用。必须把思想政治工作融入企业改革发展实践，以先进典型为榜样，不断探索拓展宣传方式方法，主动利用新媒体，全方位展示国企改革发展的新气象、新举措、新成效，使广大干部职工自觉把企业发展任务转化为共同的努力目标。

坚持把企业高质量发展成效作为党建工作的着力点。坚持发展是第一要务，推动高质量发展，国有企业必须始终聚焦主业、做强实业，加快传统产业转型升级，大力发展战略性新兴产业，打造现代产业链链长，切实维护产业链供应链安全稳定，在夯实大国经济根基、服务构建新发展格局中担当更大责任、发挥更大作用。必须坚持高质量党建引领企业高质量发展，要把提高企业效益、增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值作为国有企业党组织工作的出发点和落脚点。必须坚持问题导向，围绕制约改革发展的深层次问题，主动蹚深水、啃硬骨头，着力把党的政治建设优势转化为把关定向能力，着力把党的领导优势转化为科学决策能力，着力把基层党建优势转化为凝心聚力能力，着力把内部监督优势转化为防控风险能力，着力把全面从严治党优势转化为规范用权能力，持续推动党建工作优势向企业发展能力转化，不断提高企业核心竞争力。

坚持把抓好企业文化建设作为党建工作的重要载体。国有企业党建承载企业文化的灵魂。党建是企业文化的基础、底色，企业文化是企业前进和持续发展的动力。必须把搞好企业文化建设作为党建工作的重要载体，以企业文化建设支撑党建工作，传承好红色基因，不断激发广大干部职工的干劲。必须充分发挥党组织工作优势，既要建设与企业战略目标相匹配的企业文化，也要在培育积极健康向上的企业文化上下功夫，汇集职工的智慧和力量；既要紧密结合企业实际，深入挖掘企业历史与文化资源，提炼企业价值理念，增强企业文化号召力和影响力，也要推进国际传播能力建设，讲好中国故事、传播好中国声音，向世界展现真实、立体、全面的中国，为提高国家文化软实力和中华文化影响力作出贡献。（作者系中国中铁党委副书记、执行董事、工会主席）

来源：《党建研究》2022年第10期

(责编：王仁宏、章斐然)

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