张玉卓

原标题：科技成为民生福祉强劲引擎

党的二十大报告强调，“必须坚持科技是第一生产力”“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位”“让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民”。当今世界，科学技术从来没有像今天这样深刻影响着人民的幸福安康，我国经济社会发展和民生改善比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案，更加需要增强科技这个第一生产力。

近年来，我国科技工作者坚定“科技为民”的价值追求，持续加强科技攻关，不断释放科技红利，造福千家万户。面向人民生命健康需求，我国推动了医用磁共振、彩超、CT等高端医疗装备国产化替代，降低了医疗成本。坚持“绿水青山就是金山银山”，研发推广清洁高效燃烧、钢铁多污染物超低排放等技术，还人民一片蓝天。扛起保障粮食安全责任，农业科技进步贡献率超过61%，有力支撑粮食“十八连丰”。推动C919大飞机、600公里时速磁浮列车、5G规模化应用、新能源汽车等民用技术取得关键性突破。

为推进科技为民事业，中国科协共建“科创中国”平台，组建137家全国学会、279家地方科协、3946位专家参加院士领衔的105个科技服务团，营造科技经济深度融合的良好生态。中国科协还加强“智汇中国”建设，形成600余期科技、产业等重大问题战略决策咨询成果，强化科技研发的民生导向。

众多科技工作者积极投身文化科技卫生“三下乡”，参与全国科普日、科技活动周等群众性科普活动，让科学思维和科学精神“飞入寻常百姓家”——新奇的太空科普课，前两次天宫课堂全网总点击量超40亿次，成为科技教育的生动案例；“科普中国”品牌，总用户数4400万，累计传播437亿人次；建设科学家精神教育基地，营造尊重人才、尊崇创新的社会氛围。

我国科技工作者与人民群众勠力同心，共同完成近亿人脱贫的壮举，为全面建成小康社会奠定坚实基础。他们运用科技手段构建精准扶贫新模式，为贫困地区培育科技产业、培养科技人才，催生乡村振兴内生动力。中国科技志愿者总队累计有360万科技志愿者、7.2万个志愿服务组织扎根基层一线，实现500个新时代文明实践中心科技志愿服务队伍全覆盖。中国科协还组建了1.2万个农技协、359家科技小院，打通高校、院所、企业与农民之间的“最后一公里”，有效助力农民脱贫致富。

广大科技工作者临危受命、奋力攻坚，在新冠肺炎疫情防控中发挥了重要作用。他们践行人民至上、生命至上，打了一场成功的科技抗疫战——率先分离新冠病毒毒株，完成核酸检测试剂研发和审批上市、疫苗研发等，彰显了抗疫的中国力量、中国速度。中国科协所属的191个全国学会、3500多个省级学会和1.5万个科技志愿服务组织还开展了应急科普、心理援助服务和决策咨询，以“科学辟谣平台”阻击疫情谣言，形成近200项规范指南和专业建议，有效助力抗疫和复工复产。

站在新的历史起点，广大科技工作者必将大有作为。中国科协将更好履行桥梁纽带职责，引领广大科技工作者肩负起时代赋予的重任，以更加丰硕的科技成果报效国家、服务人民，为中国式现代化作出新的更大贡献。

（作者：张玉卓，系中国科协党组书记）

(责编：罗知之、章斐然)

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