人民网北京10月19日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，截至目前，全国秋粮已收获9.88亿亩，完成75.7%，同比快3.3个百分点。

分地区看，东北地区秋粮收获过七成半；黄淮海地区过八成；长江中下游及华南地区过五成半；西北地区近九成；西南地区过八成。

金秋十月，东北地区秋粮进入适宜收获期。在辽宁省昌图县亮中桥镇的玉米地里，收割机来回穿行，收获的玉米颗粒饱满。

“今年采用了‘二比空模式’种植玉米，每三垄地，种两垄空一垄，空出一垄摆放玉米碎秸秆，同时增加了20%的播种密度，来实现群体增产。”种粮大户陈建贞介绍，按照这种模式种植的玉米，每亩地能增产100多斤。

据辽宁省农业农村厅相关负责人介绍，今年秋收从9月下旬开始，“十一”后掀起秋收高潮，近期气象条件整体较好，对秋收十分有利。“目前，玉米、大豆等旱田粮食作物陆续进入收获高峰期，水稻也开始陆续收获，全省粮食作物秋收进度已过半。”

在黑龙江绥化市望奎县，134万亩玉米喜获丰收。种粮农民张会春向记者介绍，今年玉米亩产能达到1600余斤。“和去年相比，每亩能增收近200斤粮食，今年又是一个丰收年”。

“今年，当地采用深翻整地、大垄双行栽培、精细播种、科学合理施肥等措施，实现了玉米大丰收。”望奎县农业农村局副局长李治国表示，通过推行农机化、标准化作业，科学指导农业生产各个环节，为粮食生产提供了有力支撑。

据中央气象台预报，10月20日-22日，在内蒙古中东部和东北地区将有小雨或雨夹雪天气，并伴随4-6级偏北风，气温将下降8℃左右，对于秋收和设施农业及畜牧业生产不利。

“建议秋收作业避开降水过程，加快秋收进度，做好粮食的通风储存工作，设施农业和畜牧业要注意加固和防风保暖，确保秋收扫尾顺利完成。”气象专家说。

(责编：孙红丽、章斐然)

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