廖志坤

原标题：从“十八洞”出发，品尝幸福生活

民惟邦本，本固邦宁。让老百姓过上好日子是我们党一切工作的出发点和落脚点。党的二十大报告将“完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，实现第一个百年奋斗目标”作为十年来对党和人民事业具有重大现实意义和深远历史意义的三件大事之一。

精准扶贫，从十八洞出发。2013年，习近平总书记考察湖南省湘西自治州花垣县双龙镇十八洞村，作出“精准扶贫”的重要指示。十八洞村这样一个武陵山脉十万大山中的小山寨，这样一个交通闭塞、极度贫困的小山村，依靠党的领导、社会各界的支持和自身的艰苦奋斗，让老百姓过上了原来想都不敢想的好日子，创造了新时代中国的“山乡巨变”。

扶贫道路千万条，产业扶贫第一条。习近平总书记关于“精准扶贫”的号令发出后，十八洞村在外闯荡的产业能手和技术能手回来了，曾经故乡只能遥望他们背影的大学毕业生回来了。按照总书记开出的方子，村支两委带领村民改变自我、改变现状，因地制宜发展猕猴桃产业、旅游产业和纯净水产业，创造了60多个农产品和工艺品品牌。村人均可支配收入也由2013年的1668元增加到2021年的20167元。如今的十八洞村，穷根斩断了，日子好过了。古老的苗寨，因越来越多的青年返乡创业焕发出新的活力。

小康路上，一个也不能少。到2021年，全国近1亿贫困人口实现脱贫。无论是雪域高原、戈壁沙漠，还是悬崖绝壁、偏远山区，脱贫攻坚的阳光照耀到每一个角落，无数人的命运因此改变，无数人的梦想因此实现，无数人的幸福因此成就。

民之所盼，政之所向。习近平总书记指出：“大国之大，也有大国之重。千头万绪的事，说到底是千家万户的事。”千家万户的事，离不开柴米油盐、衣食住行，离不开上学、医疗、就业和养老。从“十八洞”出发，品尝幸福生活，就必须坚持以人民为中心的发展思想，更加聚焦乡村、聚焦民生，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接。

“民之所忧，我必念之；民之所盼，我必行之。”习近平总书记心系人民、情系百姓。他的殷殷嘱托和百年大党的庄严承诺，一定会为中国人民的幸福生活提供源源不断的强大动力和坚强保障。

（作者：廖志坤，系吉首大学党委书记、湖南省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员）

(责编：罗知之、章斐然)

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