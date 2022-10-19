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2025年——

我国湿地保护率将达55%

本报记者 姚亚奇
2022年10月19日08:36 | 来源：光明日报
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原标题：我国湿地保护率将达55%

本报北京10月18日电（记者姚亚奇）为全面贯彻实施湿地保护法，推进湿地保护高质量发展，近日国家林业和草原局、自然资源部联合印发《全国湿地保护规划（2022—2030年）》（以下简称“湿地保护规划”），提出到2025年，全国湿地保有量总体稳定，湿地保护率达到55%，新增国际重要湿地20处、国家重要湿地50处。

第三次全国国土调查及2020年度国土变更调查结果显示，全国湿地面积约5635万公顷，包括红树林地、森林沼泽、灌丛沼泽、沼泽草地、沿海滩涂、内陆滩涂、沼泽地、河流水面、湖泊水面、水库水面、坑塘水面（不含养殖水面）、沟渠、浅海水域等。

湿地保护规划明确了我国湿地保护的总体要求、空间布局和重点任务，将科学修复退化湿地，使红树林规模增加、质量提升，健全湿地保护法规制度体系，提升湿地监测监管能力水平，提高湿地生态系统质量和稳定性。到2030年，湿地保护高质量发展新格局初步建立，湿地生态系统功能和生物多样性明显改善，湿地生态系统综合服务功能增强、固碳能力得到提高，湿地保护法治化水平持续提升，使我国成为全球湿地保护修复的重要参与者、贡献者和引领者。

根据《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》及其专项规划，湿地保护规划以“三区四带”为总体布局，在总结评估“十三五”全国湿地保护工作的基础上，结合我国湿地保护管理现状，提出实行湿地面积总量管控、落实湿地分级管理体系、实施保护修复工程、强化湿地资源监测监管、加强科技支撑、深度参与湿地保护国际事务等6项重点任务，以及出台国家重要湿地相关政策，实施30个湿地保护修复项目，开展全国湿地资源专项调查，完善湿地标准体系等16项具体任务。

(责编：罗知之、章斐然)
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