王祝华

原标题：用政策措施“组合拳” 铺就成果转化“高速路”

近日，海南省政府发布了《海南省人民政府办公厅关于完善科技成果评价机制的实施意见》，提出建立科技成果评价与金融联动机制，推动成果评价与技术交易、银行信贷、创业投资、上市融资结合，提高科技成果转化的成功率。这是近年来海南推出一系列“组合拳”措施，不断打造科技成果转化的“高速路”，打通技术成果走向市场“最后一公里”的行动之一。

统计数据显示，海南专利授权总量从2011年的784件增长到了2021年的13632件，增长17倍；技术合同交易额从2011年的3.46亿元增长到2021年的亿元，增长8.2倍。这是海南科技成果转化活跃度大幅攀升，科技创新所取得的亮眼成绩。这份数据成绩单的背后，是海南持续营造科技成果转化良好生态，着力提升科技成果转化率和效益，全力推动产业转型升级和经济社会高质量发展的新成效。

探索建立知识产权综合管理体制

近日，三亚崖州湾科技城管理局公布了一批共170多项用于专利开放许可及知识产权挂牌交易的项目，如海上石油泄漏除油系统、近红外光谱草莓品质评价方法、果穗快速采摘脱壳器等，吸引了不少企业的关注。

这批专利采用阶段性免费许可的形式向三亚崖州湾科技城内的企事业单位开放，免费开放许可期限1—5年。此外，科技城内的企事业单位可以低于市场价50%的价格，在三亚崖州湾科技城知识产权公共服务平台购买集中挂牌交易的知识产权。

创新是引领发展的第一动力,保护知识产权就是保护创新。三亚崖州湾科技城作为海南唯一入选国家级知识产权强国建设试点的园区，积极创设知识产权特区，在全省率先推进专利开放许可工作，探索专利运营新模式，倡导让科技创新成果惠及更多中小微企业。

三亚崖州湾科技城管理局负责人说，为“唤醒”科技城创新主体“沉睡”专利，该科技城以专利开放许可、知产挂牌交易活动等为抓手，对企业进行全链条支撑。

此外，三亚崖州湾科技城还将进一步探索建立专利、商标、版权、地理标志、植物新品种“五合一”知识产权综合管理体制，推进创新一体化的知识产权保护机制建设。

推进职务科技成果权属改革

海南大学南海海洋资源利用国家重点实验室的万逸教授带领团队多年潜心研究、积累技术，研制出微生物检测装备。这项成果可以实现对海洋环境、食品安全和农业养殖的监测和预警。

万逸团队是海南“科技成果赋权试点”最早的受益者之一。在海南省科技厅和海南大学的推动下，采用赋予科技成果完成人所有权的方式，海南大学将科技成果95%的所有权赋权给万逸团队，赋权后万逸团队采用作价投资的方式，开展职务科技成果转化，以股权的方式作价投资。

海南大学是全国第一批赋予科研人员职务科技成果所有权或者长期使用权的试点单位。海南大学科学技术发展院院长邹勇华告诉记者，该校积极探索科技成果所有权赋权试点工作，2022年4月印发了《海南大学赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点管理规定》，制定了赋权工作流程图，规范了赋权申请，促进更多原创性科技成果“落地开花”。通过备案制，教师成果转化不再需要海南大学二级机构党政联席会议审核，可直接到该校科学技术发展院报备，大大简化了成果转化审批程序。

“海南大学不仅赋予科研人员95%成果所有权，以及转让谈判权，所属学校5%的成果所有权也可以优先转让给发明人，这样就实现了发明人拥有该成果100%的所有权，激发了教师科技成果转化的积极性。”邹勇华说。赋权工作开展不到两年时间，海南大学已有6个项目申请赋权转化，作价投资金额达5280万元。

“28.52亿元海南专利授权总量从2011年的784件增长到了2021年的13632件，增长17倍；技术合同交易额从2011年的3.46亿元增长到2021年的28.52亿元，增长8.2倍。”

(责编：罗知之、章斐然)

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