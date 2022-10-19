原标题：中国海关推便利化措施促进博会参展车辆“展品变商品”

中新社上海10月18日电 (记者 姜煜)最大组合总重达250吨的梅赛德斯-奔驰8×8大件运输车日前运抵上海外高桥港区海通码头，十多天后，它将亮相第五届进博会，完成中国首秀。上海海关相关人士18日对中新社记者透露，今年为支持汽车类展品参展进博会，中国海关总署出台了专门的便利化支持措施，促进“展品变商品”。

据介绍，对于第五届进博会参展车辆完成单车认证并取得中国强制性产品认证(CCC)证书，按照《中华人民共和国大气污染防治法》要求完成国六环保信息公开后，海关优先依法实施商品检测，出具《货物进口证明书》和《进口机动车辆随车检验单》等相关证明。

此外，根据既往的税收优惠政策，对牵引车等部分品类的展品，如在进博会展期内销售，并在合理数量范围内的，还将免征进口关税、进口环节增值税和消费税。

上海会展中心海关展览品监管一科戴夏羚表示：“如果参展车辆在展会结束后申报留购，需在单车认证和环保信息公开方面满足前置准入要求。为此，我们会提前对接展商，了解展品留购计划，派遣业务专家对车辆质量安全和标准合规性给予评估和预判，协助企业与认证机构、实验室沟通，指导解决准入难题。在采信第三方检验机构的检验结果的基础上，海关会快速完成合格评定后优先出具相关证明书、检验单等，为展品留购提供最大便利。”

“今年海关新增的针对车辆参展的支持措施，提升了相关展商参展热情，各项贴心举措叠加，加速释放政策红利。”第五届进博会汽车馆主场运输代理上海国际展览运输有限公司常务副总经理沈卫说。(完)

(责编：罗知之、章斐然)

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