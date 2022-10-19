杨维琼

原标题：南京科创企业遇融资难题 交行创新金融服务送来“及时雨”

作为一家成长型的科创企业，航天极创物联网研究院(南京)有限公司（下称“航天极创”）自2018年成立以来保持着稳健的发展节奏。公司董事长高宝龙说，他们前年也遭遇过资金链危机，能迈过那道坎多亏了交行的金融创新服务。

“2020年初，受疫情影响，我们有订单在手却无法生产，现金流吃紧的风险凸显。”高宝龙回忆，因为缺少抵押物，融资一开始并不如意。

“如果按照传统的评价标准，是没法给他们贷款的。”交通银行南京江宁支行副行长沙菲介绍，交通银行江苏省分行创新了契合企业需求的科创金融业务拓展模式——围绕市场、立足科技企业，差异化设置授信准入标准和额度核定规则，将企业在生产技术、产品质量、上下游产业链所处位置以及创始人和团队情况等指标加入风控评价体系，同时对科技企业客群的授信申报开通绿色审批通道，确保审查时效。

“在详细走访航天极创后，我们对企业的经营情况、技术实力、发展前景高度认可。最终，从上门对接到资金到账，仅用了不到一个月的时间。”沙菲说。

据了解，航天极创主要从事物联网技术、传感器技术、网络信息技术产品的研发。“公司一直重视科研环境的营造与员工创新能力的培养。”高宝龙介绍，来自交通银行的400万元的债权融资到账后，一方面，公司在采购原料、设备换新上有了更多选择，“可以说是‘鸟枪换炮’，我们购置了研发和生产所需的精度更高、稳定性更强的新设备，办公面积扩大了3倍。”另一方面，企业吸纳更多的高新技术人才就业，不仅员工人数增加了1倍，也让创新人才队伍的结构更合理。

2021年，交通银行江苏省分行成立科创金融专班，建立专业团队、专属产品、专项政策、专门风控的“四专”机制创新科创服务模式，打通规模划型限制和归属条线壁垒，增强科创金融客户融资服务的延续性和稳定性。这一年，航天极创在交行的续贷额度进一步提高到了800万元，充分满足了其快速发展的需求。

“这个金融服务就像你要打瞌睡，就有枕头递了过来，非常的贴心。”高宝龙说，今年2月，交通银行江苏省分行还为其公司推荐了券商进行IPO辅导以及股权投资，目前上市工作正在有条不紊地推进。

科技创新已经成为了推动经济高质量发展的重要引擎。近年来，交通银行积极对接科技强国战略，打造商行和投行一体化服务体系，服务战略性新兴产业、先进制造业、科技创新、绿色低碳、传统产业升级等领域发展，创新了“交银科创”品牌，即通过体制创新、机制优化、风控理念转变，完善产品体系，扩展金融盟友圈，定制面向科创企业的全生命周期、全方位赋能、全场景服务的综合金融服务方案，构建科技金融服务生态。

(责编：孙红丽、章斐然)

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