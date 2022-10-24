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河南虞城：“龙头”企业带动乡村全面振兴

2022年10月24日10:27 | 来源：人民网
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“这大棚是公司建的，我租了两个发展羊肚菌。我这羊肚菌在江浙沪一带卖得特别好，今年效益比去年还好。你看，光工人十几个。”在河南省商丘市虞城县田庙乡腾湾村懂菜农业科技有限公司的羊肚菌生产基地，村民刘新生笑着说。

通过龙头企业或合作社带动，虞城县目前已形成六大块状经济圈。每个经济圈可带动方圆5公里之内的人口就业。截至目前，虞城县111家规模以上企业吸纳3600余人，人均月收入2600元左右。农业龙头企业不断发展壮大，辐射带动农户增收效果明显。

在虞城县大侯乡的虞城县鸭百利蛋业有限公司生产车间内，工人们忙着腌制、分拣、包装鸭蛋，一派繁忙的景象。

“我原来在外地务工，乡里建了这个厂后就在这里工作，一个月能拿4000多块钱。在家务工好，不仅能挣钱，还可以照顾家庭。”负责鸭蛋包装工作的工人运秀玲说。像这样继续发挥作用的帮扶车间有146家。它们让当地群众不用再外出打工，在家门口能看娃、能顾家、能挣钱。

乡村要振兴，产业必振兴。随着乡村产业的成长壮大，农业产业化龙头企业的作用还将不断凸显。虞城的农村发展正迎来欣欣向荣的美好前景。（王支援）

(责编：曹淼、李源)
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