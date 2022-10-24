原标题：日日顺供应链牵头制定首个智慧物流服务国家标准

13年前，中国物流技术协会信息中心、华夏物联网、《物流技术与应用》编辑部联合提出了“智慧物流”的概念。概念的诞生指引了物流行业的现代化升级。但是，智慧物流行业在服务方面仍然存在很多技术、服务设备标准不一、服务不规范等问题。

近期，全国物流标准化技术委员会（SAC/TC269）提出并归口、日日顺供应链牵头联合天津大学等单位共同制定的《智慧物流服务指南》（GB/T 41834-2022）国家标准正式发布，该标准作为智慧物流行业国家标准，明确了智慧物流服务的特征和关键要素，给出了服务能力保障、服务提供、服务评价与改进的内容，在填补智慧物流行业标准空白的同时，也将推进智慧物流服务水平的全面提升。

物流行业是国民经济的支柱性产业，在推动制造业、农业、商贸流通业的供给侧改革中发挥着重要作用。2015年以来，国家各级政府机构先后出台了各种鼓励物流行业向智能化、智慧化发展的政策，并积极鼓励企业进行物流模式的创新。2017年7月出台的《关于印发新一代人工智能发展规划的通知》中，更是将智慧物流上升到了“引导新一轮经济发展和产业变革动力”的高度。

随着物联网、人工智能、大数据、无人驾驶等信息技术的发展和落地应用，中国物流业朝着智慧物流的方向持续进化，并发挥出强大的市场潜力。据中国物流与采购联合会数据，当前物流企业对智慧物流的需求主要包括物流数据、物流云、物流设备三大领域，到2025年，智慧物流市场规模将超过万亿元。但需要认识到的是，当前我国的智慧物流建设还处于早期阶段，尚没有一个统一的行业标准，并且行业内的各个角色对智慧物流的认知也有待深化，致使物流行业出现各自为政、服务不规范等问题，严重阻碍了智慧物流体系的建设。

尤其是在近几年疫情反复、经济下行以及国际局势动荡诸多不确定性因素的影响下，物流行业的诸多痛点更加被凸显，因此，物流行业亟待有统一科学的标准出现，从而为入局企业们定下发展的“主航道”。

在此背景下，2020年12月28日，日日顺供应链携手天津大学牵头制定的《智慧物流服务指南》获“国家标准化管理委员会”批准立项。经过近2年时间的论证优化，该国家标准终于在日前正式发布。

据了解，该标准聚焦行业盲点，对智慧物流服务过程中的能力保障，运输、仓储、配送、数据等服务提供以及服务评价与改进内容进行了规范，不仅是反映智慧物流行业整体规范的标准，而且明确了物流企业在智慧化转型过程中应遵守的服务要求，通过标准的制定与引领，为大量物流企业的智慧化转型提供有力借鉴。

作为《智慧物流服务指南》国家标准制定的牵头方，日日顺供应链已经在智慧物流行业深耕二十余年。多年以来，日日顺供应链以覆盖全国、到村入户、送装同步的物流服务网络为基础，形成了辐射全国的三级分布式仓储网络，在全国布局了929座三级分布式仓储网络；在服务网络上，日日顺供应链已经建立起超过5300个服务网点，可实现全国330个地级行政区、超过2800个区县全覆盖，输出了大量覆盖全流程、多场景的供应链管理解决方案。这些在实践中摸爬滚打出来的经验教训，不仅是指导日日顺供应链成为行业龙头的基础，未来也会以另一种形式对整个智慧物流体系的建设发挥光和热。

同时，走在行业前沿的日日顺供应链，在智慧物流行业还有诸多创新探索。在科技创新方面，日日顺供应链将数字化、信息化贯穿于订单管理、仓储、运输、末端服务等核心环节，并且基于大数据管理平台进行汇总、分析及监控，生成不同作业环节的智能决策及可视化报表，全面提升数字化管理效率。

在仓储智能化建设方面，目前，日日顺供应链已在全国布局了即墨仓、杭州仓、佛山仓、南昌仓、胶州仓、黄岛仓等为代表的众多智能仓。在仓内，日日顺供应链应用龙门拣选机器人、关节机器人、数字孪生技术等业内领先的智能设备和技术，以仓储、运输、配送等各作业环节的智能高效运行，创造了行业领先的物流效率。今年5月，日日顺供应链在青岛落地全国首个5G大件智慧物流园区，全面实现“人、车、场”要素的数字化，撬动供应链管理服务全面升级。可以说，场景物流服务模式和新技术领域的智慧物流探索使日日顺供应链在牵头制定《智慧物流服务指南》国家标准上具备了充分的实践经验。

“借助科技创新打造智慧物流，通过践行‘双碳’目标实现降本增效，通过物流做好民生福祉服务，已成为物流业界当下的关键课题。”此前，中国交通运输协会会长胡亚东曾在一场行业大会中如是说。

(责编：曹淼、李源)

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