原标题：国信证券：深度研究，创造价值，助力高质量发展

2022年以来，国信证券持续深化“深度研究，创造价值”的研究理念，以专业研究为基础、以客户需求为导向，不断强化产业链研究。通过创新开展线上线下研究服务活动，大力推进研究业务智能化平台建设，努力打造智库型研究体系，有效促进了产、学、研融合发展，研究工作效能显著增强。

坚守深度研究理念，洞察经济和产业发展脉络

近年来，国信证券敏锐把握中国经济结构转型、产业升级、能源革命和数字变革时代的机遇，全面优化研究资源配置。围绕深度研究理念，扎根产业深度研究，持续优化细分领域研究框架，探索专业化、产业化、国际化研究方向。

2022年上半年，国信证券经济研究所共对外发布研究报告2411篇，其中深度报告349篇，覆盖上市公司574家，为机构投资者提供全面的投资决策参考。

在总量研究方面，国信证券采取自上而下的分析方式，对国内实体经济变化、宏观金融形势以及政策走向进行细致深入地分析研判，并最终落地于国内大类资产配置以及债券市场策略，为广大投资者提供清晰明确的判断思路与方法逻辑。在行业研究方面，国信证券强调产业深度研究，重视深度报告撰写，力求在梳理产业链全景的基础上挖掘优质公司投资机会，帮助投资者更好把握产业投资脉络。在海外市场研究方面，国信证券前瞻性把握经济周期规律，加强对中国香港地区、美国及全球资本市场的宏观与策略研究工作布局，逐步完善对科技、生物、能源等领域有代表性的海外公司覆盖。

紧密跟踪产业链上下游，把握市场景气度变化

围绕大金融、大消费、新能源、科技、周期制造、医药生物六大产业，国信证券构建了丰富完备的产业研究体系。围绕产业链上下游的高频和前瞻跟踪，并通过与产业专家的深入沟通，国信证券研究团队敏锐把握产业发展动态，利用大数据、人工智能技术赋能研究业务，力求为投资者全景呈现市场景气度的变化态势。

以新能源产业研究为例，国信证券通过制定专项工作计划，积极参与政策规划设计与产业研究，全方位、多途径满足各级政府、企业的绿色金融研究需求。不断开发和优化绿色金融产品，为科技创新、清洁能源与节能环保等相关产业搭建专业、高效、优质的服务平台，共同打造绿色发展。2021年11月，国信证券专门举办新能源产业峰会，吸引了多位知名新能源产业优秀企业家、十余名来自政府和科技企业的产业专家，以及百余家新能源产业上市公司代表参加。峰会围绕“科技创新助推全球能源变革浪潮”“新能源上游材料”“全面平价时代新能源产业创新趋势”“新能源车唱响智能绿色交通的号角”等主题展开深入交流，共同探讨新能源产业的发展方向与路径。

强化一二级市场联动，搭建资本市场沟通桥梁

依托投资银行、固定收益、财富管理、多平台投资和集团子公司的协同效应，国信证券不断强化一二级市场联动。借助丰富的上市公司资源和产业专家资源，定期组织召开大型策略会、产业峰会、投资论坛等研究活动，每年邀请近千家上市公司高管和产业专家共话资本市场发展态势。同时通过组织各类调研活动，为专业机构投资者和上市公司搭建了专业、高效的交流平台。

为克服疫情影响，今年以来，国信证券创新开展研究服务活动策划，通过线上主题策略会、线上路演、委托课题定制、上市公司“云调研”等方式，成功确保了疫情期间全方位研究服务的正常开展。其中，“新春福虎临门系列电话会议”“研究创造价值系列培训”“智能驾驶投资论坛”“春季策略会暨新材料投资论坛”“大宗农产品投资论坛”“核电发展与全产业链投资论坛”“走遍大湾区系列调研月活动”“ESG主题投资论坛”“2022年夏季系列专题线下沙龙”等研究活动，得到了市场的广泛关注和认可。

2022年6月，国信证券成功举办了“产业安全与经济发展”中期策略会，多位知名经济学家以及产业专家围绕金融安全、能源安全、科技安全、粮食安全、医药生物、稳增长等主题组织了17个专场研讨。会议邀请到约400家上市公司进行交流，通过专业研究助力，持续护航国家产业安全、促进实体经济高质量发展。

打造智库型研究体系，促进产、学、研融合发展

一直以来，国信证券依托博士后工作站和发展研究中心，持续打造以政策研究、区域（产业）研究、同业研究为核心的智库型研究体系，大力培养和汇集高层次复合型人才，多方位赋能经济社会发展。

今年6月，深圳市出台《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》重要政策文件，培育发展壮大“20+8”产业集群。国信证券充分利用专业优势和地域优势，重点布局20大战略性新兴产业、8大未来产业专题研究。从医药、人工智能、智能制造、电子、通讯、脑科学等领域，重点分析产业趋势、代表性企业以及投资机会，为加快“双区”建设、推动经济高质量发展注入研究力量。

国信证券多项研究成果也得到了相关政府部门的高度认可。2022年8月，国信证券受邀参加深圳“数字经济”领域重点行业企业工作座谈会，围绕第三代半导体产业发展研究进行报告；受邀参加深圳市罗湖区关于招商引资业务培训（氢能产业）会议并作专题报告，以专业研究力量支持深圳经济发展。

同时，国信证券持续开展学术研究，不断增强品牌价值。今年以来，国信证券先后完成了《跨越“中等收入陷阱”的理论分析与实证经验》《北交所在多层次资本市场中的地位和券商机遇研究》《深圳金融十四五规划解读——新时代、新征程、新规划》等多项重大研究课题，维持学术成果的高质量输出，不断促进产、学、研融合发展。

未来，国信证券将继续坚守“深度研究、创造价值”的研究理念，立足全力打造世界一流综合型投资银行的发展愿景，扎实提升研究水平，在金融服务实体经济、助力资本市场高质量发展中不断贡献“国信力量”。

(责编：董童、李源)

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