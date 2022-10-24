原标题：苏宁易购美团深化战略合作 双线联合升级本地化服务

外卖下单各种美味餐食、蔬菜水果、甜品奶茶等，已经是许多人的生活日常，现如今，家电3C产品也可以像点外卖一样快速送达，满足消费者的即时需求。10月21日，苏宁易购宣布与美团达成战略合作，成为正式入驻美团平台的首家家电3C品类大型连锁品牌。

据悉，苏宁易购全国超600家门店已经完成美团入驻，覆盖175个城市，双方表示，将继续深化合作，计划在2023年入驻门店超1000家。消费者登录“美团”或“美团外卖”APP搜索“苏宁易购”，即可下单购买手机、电脑、生活家电类产品，最快30分钟送达。

“苏宁易购是目前数码3C品类线下门店覆盖及货品覆盖非常优质的合作伙伴。”美团闪购数码家电品类相关负责人表示，苏宁易购的入驻及战略合作，具有业务代表性及战略合作意义。“美团拥有专业的本地化运营和服务能力、海量的年轻用户群体，通过合作打通双方的能力和资源优势，共同提升用户服务效率。”苏宁易购智能互联公司相关负责人表示，上线美团让苏宁易购门店离消费者更近，配送速度更快，服务效率更高。

分析人士称，对双方而言，这是一次充分发挥各自优势、互利双赢的创新尝试。苏宁易购拥有30多年的线下零售经验和覆盖全国的门店网络，在家电3C领域沉淀的供应链资源可进一步丰富美团平台的商品种类和业务内涵；而作为本地生活领域的头部数字平台，美团的核心竞争力就在于本地化运营能力，这也为苏宁易购带来更多线上流量和即时零售服务的经验。

苏宁易购智能互联公司相关负责人表示，未来，苏宁易购还将持续与美团推进即时零售共建，探索空调、冰洗等大家电即时配送服务模式，在提供更多产品选择的同时，也为消费者带来更多便利。

据透露，入驻优惠叠加双十一大促，10月21日至11月13日，美团平台的苏宁易购全场免配送费，新人下单立减5元福利。活动期间，苏宁易购手机电脑数码全场抢满699减80元、满1999减100元、满3999减220元、满5999减350元优惠券，还有爆款单品限时折扣。

(责编：曹淼、李源)

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