“虞城这几年的变化确实太大了，不仅环境变绿了，变美了，而且人也变得文明了。”这是在新疆做生意的刘红星回到家乡的第一感觉。

近年来，河南省商丘市虞城县把文明城市创建与改善民生紧密结合，广泛征求市民意见建议，立足解决市民关心的热点、难点、堵点问题，提升教育、医疗、养老保障水平，完善提升道路、供水、供气等能力。从群众生产生活的小事入手，加大停车位、公厕、垃圾箱、污水处理设施等建设和管理力度，小切口撬动大民生，广大市民从文明城市创建中体会到满满的获得感、幸福感。

如今，无论是在虞城的公园广场，还是社区楼院，无论是主次干道，还是背街小巷，精致的分类垃圾箱随处可见。即使在农村，也都实行了集中收集，集中清运，集中处理。

此外，虞城县着力打造“园林城市”名片。“虞城县按照‘以文化城、以绿荫城、以水润城、以业兴城’目标，致力打造‘河南强县、中原新城’，着力提升城市建设和管理水平，城市绿化率39.8%，人均公园绿地面积14.7平方米。2020年被命名为全国园林城市。”虞城县园林绿化中心负责人朱明伟说。

文明创建，不仅彻底改变了虞城的城市面貌，更是改变了市民的行为习惯，促进了虞城的快速发展。未来，虞城县将围绕“河南强县、中原新城”战略定位，塑造新品格，展现新作为。（王支援）

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经