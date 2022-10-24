原标题：减费让利有力度 助企纾困有温度 交通银行北京市分行助力优化首都地区营商环境

“现在开对公户的时间短了、流程简化了，手续费也减免了不少，真是让我们中小企业省钱又省心。”近日，某企业负责人来到交通银行北京市分行某营业网点办理开户手续，不仅当天拿到账户，而且还享受着一系列高效便捷的服务，客户对此予以高度赞许。这一幕是交通银行北京市分行贯彻落实“优服务”“降收费”决策部署的缩影。

今年以来，有关部门先后就优化营商环境、支持“六稳六保”等政策的落实做出部署。为深入贯彻党中央、国务院支持民营、小微企业发展的总体要求以及“放管服”改革的工作安排，该行围绕“优化银行账户服务，减费让利助企纾困”的主题，聚焦首都地区实体经济，锚定企业开户难、开户慢等痛难点，通过优化开户流程、金融科技赋能、服务减费让利等举措，推动支付服务减费让利政策落地生效，在着力提升企业银行账户服务质效的同时，践行国有金融机构的责任与担当。

精简优化服务流程 全力助企纾困解难

中小微企业是国民经济和社会发展的生力军，在扩大就业、改善民生、促进创新创业等方面发挥着不可替代的作用。

今年以来，交通银行北京市分行根据监管部门和总行的部署安排，立足企业客户的实际需求，不断优化服务流程，在把控风险的前提下开辟小微企业开户的“绿色通道”，全力帮助企业纾困解难。2019年4月28日，北京市作为全国第一批取消企业银行账户许可推广的试点之一，正式取消辖区企业办理银行账户许可。

具体来看，在企业办理账户许可由“核准制”改为“备案制”后，境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户在开立、变更、撤销基本存款账户和临时存款账户时，只需要在开户银行按规定完成开户审核，无需事先获得人民银行的“许可”，且不再有3个工作日的对外付款限制，极大缩短了企业开户流程及资金周转效率。一位企业客户在开户后表示：“原本业务的办理时间大致在一周左右，现在不到两天即可完成开户。”

“为实体经济服务是金融机构的天职，同样也是交通银行北京市分行的宗旨和使命。”该行工作人员表示，在取消企业银行账户许可后，账户服务的流程不仅有所优化，服务的专业化水平也有所提升，服务效果也得到广大客户的好评。更重要的是，这一变化对于银行支持企业，尤其是民营企业和小微企业发展、服务实体经济具有重要意义。

无独有偶。自去年5月起，该行便在辖区网点内推广简易开户服务。据悉，该行根据中小微企业的实际经营需要，在推行差异化开户尽职调查的基础上，通过精简账户资料、精简尽调流程、精简账户功能的“三精简”程序，开立小微企业存款账户，以满足企业客户生产经营、办理缴税等基本业务需求。

此前，一位小微企业负责人急需开立账户缴纳费用，于是携带身份证、营业执照等资料来到某网点办理相关业务。在工作人员的引导下，客户通过简易程序当天便完成账户的开立，银行还当场为客户打印了基本存款账户信息和存款人查询密码，此后还有工作人员按照相关流程多次核查走访。

“我是交行的老客户了，这里的服务一如既往的便捷、高效，为你们点赞。”事后，客户又陆续在该网点办理了个人信用卡、理财等业务，实现了公私金融业务的联动。“想客户所想，急客户所急，客户的需要就是我们一切工作的出发点和落脚点。”该行相关工作人员表示。

金融科技精准赋能 护航实体经济发展

“交通银行北分的开户预约非常智能化、人性化，在线填单仅需上传照片，即可实现银行后台自行录入客户信息，无需再携带纸质营业执照，非常便利。”一位企业财务人员说道。

随着数字化浪潮席卷而来，为切实解决企业开户手续多、用时长等问题，交通银行北京市分行积极探索科技赋能，创新采用“电子营业执照+电子印章”模式，精简操作流程、提升服务质效，助力首都数字经济发展，推动北京市营商环境向更高层次、更好水平迈进。

据了解，该模式是通过银行业务系统对接电子营业执照系统和北京云章系统，实现准确采集企业实体信息并以电子化方式记录、保存经办人信息、授权事项等内容，从而构建安全可信的企业银行账户使用环境。“通过电子印章，不需要提交纸质营业执照、无需使用实物印章。”该行相关工作人员介绍，在这一模式下，电子数据直连交互替代了10余项纸质营业执照信息采集，企业方面仅需通过手机远程操作，即可在“电子营业执照”和“北京云章”小程序上完成对开户文件加盖电子印章等流程，不仅节约了纸张、人工、时间等企业经营的隐形成本，而且也极大地减少了开户成本，提高了开户效率。

值得一提的是，交通银行北京市分行也是全市首家在企业银行开户业务中应用电子印章的商业银行。去年10月30日，交通银行北京市分行在人民银行营业管理部、北京市地方金融监督管理局统一协调指导下，凭借着该模式成功为经开区的三家企业开立了结算账户。

为进一步满足企业客户的多样化需求，交通银行北京市分行主动拥抱科技浪潮，在“e窗通”平台设置线上预约开户及信息共享功能，便利企业开户预约及缴费业务的同时，以线下网点为抓手，不断扩大金融服务的覆盖面，包括开设开户预约功能，将企业基本信息直推开户网点；上线注销企业销户预约功能模块，便捷企业退出渠道；实现预约系统与交行系统直联，预约后即时反馈共享账号，同时覆盖全辖区115家网点。

助推减费让利落地 持续优化营商环境

一直以来，交通银行北京市分行始终坚持把服务实体经济、降低市场主体经营成本、优化实体经济发展环境作为金融服务的重要任务——发挥大行担当，规范收费行为，主动减费让利，有效降低首都中小微企业经营成本，该行在助推首都营商环境良性发展的道路上勇毅前行。

小微活，经济活。据相关工作人员介绍，该行立足监管要求，面向广大小微企业陆续推出一系列特色优惠举措，包括取消或减少部分账户服务、转账汇款、票据业务等的手续费用，对各类企业和个体工商户免收开户手续费、全部银行账户的管理费和年费、网银工本费以及对小微企业和个体工商户对公跨行10万元以下转账按现行政府指导价标准的9折实行优惠等，真正做到“应免尽免、应降尽降”。

为进一步增强服务的透明度、拓宽减费让利等政策的覆盖面，该行还通过在各网点公开服务标准、业务时限、资费标准，公示人行、分行和支行三级监督咨询电话，畅通咨询投诉渠道，方便客户咨询，接受客户监督，听取客户意见建议，为更好的客户体验不断改进业务流程，有序推进“三公开、一公示”机制落地生效。此外，该行还通过持续打造“线上+线下”“厅堂+户外”的常态化宣传机制，实现全方位、多渠道、广覆盖的宣传效果，助力营造良好的营商环境，全力以赴打通账户服务“最后一公里”。

初心照亮征程，奋斗铸就辉煌。作为首都地区重要金融机构之一，交通银行北京市分行将始终以深耕京畿金融领域、助力首都经济发展为使命，不断深入探索“放得开”“管得住”“服务好”“费用低”的账户服务模式，持续加大对中小微企业的帮扶力度，实现银行账户优化服务和风险防控的两不误、两促进，以交行力量营造良好的区域经济发展环境，为新时期首都经济社会发展注入新动能。

(责编：董童、李源)

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