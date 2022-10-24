原标题：对标中欧共同目录 农业银行发行200亿元绿色金融债券

10月20日，农业银行成功在银行间市场簿记发行200亿元绿色金融债，其中3年期150亿元，发行利率2.40%；5年期50亿元，发行利率2.80%，平均认购倍数2.5倍，吸引了近150家机构参与，市场认购踊跃。

据悉，本期债券募集资金所对接的绿色信贷项目，不仅满足《中国绿色债券原则》，还对标最新发布的中欧《可持续金融共同分类目录(更新版)》，是该目录下最大规模绿色金融债发行，有助于积极推广应用我国主导的国际可持续标准，为降低跨境交易绿色认证成本、全球投资者参与我国绿色低碳发展贡献农行力量。此外，本期债券还符合国际资本市场协会《绿色债券原则》，并获得气候债券倡议组织《气候债券标准3.0》认证。

除认证标准严格，本期债券募集资金将全部用于轨道交通等基础设施绿色升级项目建设，高质量服务实体经济发展。考虑项目建设周期较长，本期债券采取3年期、5年期双品种发行形式，其中5年期品种发行利率创市场新低。

农业银行将发展绿色金融作为履行社会责任、服务实体经济高质量发展的重要方向，截至2022年9月末，绿色信贷业务余额超2.5万亿元。农业银行将持续加大对绿色低碳领域的资金支持，为绿色产业和企业发展注入金融“活水”。

(责编：曹淼、李源)

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