亚洲首展的西门子医疗光子计数CT、中国首展的通用汽车GMC悍马纯电SUV……10月24日，装载着第五届中国国际进口博览会首批展品的车辆缓缓驶入国家会展中心（上海），本届进博会正式进入搭建布展阶段。

首批进场的展品共有8件，分别来自装备展区、医疗展区和汽车展区。

10月24日，装载首批进馆展品的卡车抵达国家会展中心（上海）。新华社记者 方喆 摄

即将第五次参展进博会的GE医疗中国品牌和企业传播总经理钟路音介绍，GE医疗今年将带来10款“中国首秀”的展品，其中两款新品刚刚从美国漂洋过海抵达上海，24日首批率先入场，“精密高端医疗装备的安装调试需要一定时间，所以赶早入场”。

国家会展中心（上海）运营中心统筹事务部展务物流事务高级经理冯剑辉介绍，预计到10月31日，本届进博会的展台将基本搭建完成，11月1日、2日则进入展品布置阶段。

此外，聚焦第五届进博会企业展技术装备展区的“数字进博”平台也在24日正式亮相，吸引了超过300家参展商云端展示。（记者周蕊）

(责编：袁勃、牛镛)

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