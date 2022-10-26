黄盛

据中国疾病预防控制中心数据显示，跌倒是中国65岁以上老年人伤害死亡的重要原因，平均每10位老人，就有3人至4人发生过跌倒，其中一半以上跌倒事件发生在家里，最常见的场景是在浴室、上厕所和起身下蹲。

事前防范很关键。“老人摔倒时，怎样才能及时扶他们一把？” 近日，家住北京市西城区的许先生就产生了这样的想法。

许先生的母亲年逾八旬，平时身体硬朗，一直独自居住在胡同中的老宅里。但上周在家里迈台阶时不小心摔倒，造成大臂及肩胛骨粉碎性骨折，幸亏子女发现及时并将及时送医。

“如果老人在家中能多有几处扶手，是不是就可以避免摔倒？”许先生心想。

中国发展研究基金会预测，若以60岁及以上作为划定老年人口的标准，到2050年中国将有近5亿老年人。与西方以机构养老为主不同，“9073”是我国的养老格局，目前90%左右的老年人居家养老，7%左右的老年人依托社区支持养老，3%的老年人入住机构养老。

业内人士表示，居家适老化改造需求正不断扩大。适老化改造，成为提升老人居家养老的安全性和便利性的一个关键切入点。

在某电商平台上，不少年轻消费者写下亲身经历，分享自己把家庭设施进行适老化改造、让老年人不再“磕磕碰碰”的过程。比如，地面进行防滑处理、床边加装护栏和抓杆、出行戴上智能手表、如厕洗浴区安装扶手……

老吾老，扶人之老。老应有所扶，老要有所依。在2020年7月，民政部、财政部、全国老龄办等9部门联合印发《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》，针对老人居家养老中容易遇到的摔倒、生活不便等问题，推动居家适老化改造。

适老化是一全社会、长周期的议题，它不仅仅需要政策引导、个人家庭关注，也需要全社会共同参与。今年双11期间，中国老年学和老年医学学会将与天猫联合发起“天猫扶手计划”，联合商家送出5万个适老扶手，并免费上门安装。“黄扶手计划”希望以公益的力量唤起人们对老龄化社会的有效关注，解决中国家庭家居适老化真实痛点，帮助适老人群居家养老。

中国老年学和老年医学学会副秘书长张劲松表示，适老化改造应该是应对人口老龄化的标准配置，不是高配置，不是特殊照顾。同时，适老化改造从规划设计开始就要请老年人参与，才能做到既好看又好用，适老化，要从解决老年人最不宜居最不方便的环境问题出发，不必刻意求大求全。

对于老龄化社会而言，黄扶手更像是一个起点。在天猫家装家居行业总经理萧勇看来，国内适老产业还相对初级，供给碎片化、消费者认知匮乏、缺乏产品与服务标准。也有业内人士认为，目前我国适老化产品的认知度和普及度都不高，这与社会的发展形态并不对称。扶手为老人提供一种更加自由行动、更独立自主的生活可能，适老化产品本质是一种精神关怀。

(责编：杨曦、高雷)

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