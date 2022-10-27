本报记者 李 婕

近年来，广西柳州市推动新能源汽车产业高质量发展，不断扩大海外“朋友圈”。图为广西汽车集团新能源汽车基地新能源汽车总装车间生产线。

祝佳祺 石 峰摄影报道

今年1—9月，汽车整车出口同比增长55.5%。中国已经成为世界第二汽车出口大国。图为在江苏省连云港市一码头，大批车辆集港准备装船外运。

王 春摄（人民视觉）

9月、10月是汽车传统销售旺季，俗称“金九银十”。从车企到经销商，都会抓住机会、一展身手。同时，汽车业是国民经济的支柱性产业，中国汽车销售额占社会消费品零售总额比重达到10%。

今年车市传统旺季表现如何？来自各方的信息显示，随着国民经济恢复向好，新车密集投放上市，购置税减半等政策支持，汽车市场呈现旺盛活力。中国汽车工业协会（下称“中汽协”）近日发布的数据显示，6—9月国内汽车市场连续走高、保持较高增速，创下近三年同期最好水平，为稳住经济大盘发挥了积极作用。汽车出口更是迎来新突破，出口量首次超过德国，居全球第二。预计四季度汽车产销将继续保持较快增长，全年汽车市场将实现稳增长目标。

“淡季不淡，旺季重现”，汽车业发展持续向好

消费者三两成群，有的在询价、有的详细咨询汽车配置和性能，还有的在静态“试驾”……10月的一个普通周末，在北京市朝阳区一家购物中心的售车处，前来问询的消费者不少。“一天下来人流几乎就没断，现在买车时机不错。”现场工作人员说。近期，北京、上海等多地汽车4S店、直营店内，“咨询火热”“提前试驾试乘”“展车售罄”等情况，成为媒体报道中的高频词汇。

汽车销售实绩如何？

9月，比亚迪汽车销售20.12万辆，同比增长高达151.2%。一汽大众、奇瑞、长安、吉利等品牌也取得不错的成绩。从乘用车市场信息联席会（下称“乘联会”）发布的9月销售数据来看，主要车企多数实现了销量同比增长。

中汽协数据也显示，9月，汽车产销继续保持快速增长，彰显传统销售旺季本色。当月产销分别达到267.2万辆和261万辆，环比增长11.5%和9.5%，同比增长28.1%和25.7%。1—9月，汽车产销分别达到1963.2万辆和1947万辆，同比增长7.4%和4.4%，增速较1—8月扩大2.6个百分点和2.7个百分点。

“今年三季度，汽车月度产销量快速增长，总体呈现‘淡季不淡，旺季重现’态势，带动行业企稳回升。”中国汽车工业协会副秘书长陈士华说。

上半年受芯片短缺、动力电池原材料价格上涨和疫情等因素影响，汽车产销一度出现下滑，给行业带来严峻挑战。5月下旬以来，一系列稳增长、促消费政策陆续出台，其中购置税减半政策更是极大地激发了市场活力，有效助力汽车行业走出低谷，呈现恢复增长态势。

中汽协发布的三季度中国汽车产业景气指数表明，三季度汽车产业运行显著回升，且未来持续向好。中汽协分析认为，当前我国经济总体延续恢复发展和向好发展态势，稳经济一揽子政策发挥良好效能，接续政策细化实化、9月以来实施细则应出尽出，进一步扩大了有效需求，巩固了经济恢复基础，汽车业发展环境持续向好。

新能源汽车前三季度产销已大幅超越去年全年

比亚迪、吉利、小鹏、蔚来、长安……今年四季度，新势力、自主及合资车企将相继推出主流新能源产品，新能源汽车市场供给颇具看点。

随着产业快速发展，消费者对新能源汽车的态度也从过去的“观望”逐步转变为“深度了解”和“愿意尝试”。“产品的确越做越好”“国家政策支持，减免优惠是实实在在的”“配套措施不断完善，新能源还是代表了未来的方向”——不少消费者在采访中谈到类似观点。

中汽协数据显示，9月，新能源汽车继续保持高速增长，月度产销再创历史新高，分别达到75.5万辆和70.8万辆，环比增长9.3%和6.2%，同比增长1.1倍和93.9%。

1—9月，新能源汽车产销分别达到471.7万辆和456.7万辆，同比增长1.2倍和1.1倍。

根据中汽协此前公布的数据，2021年全年中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆。这意味着中国新能源汽车今年前三季度产销就已经大幅超越去年全年水平。在行业整体企稳回升背景下，新能源汽车产业延续良好发展态势。

陈士华介绍，中国发展新能源汽车较早，“整体来看，在新能源汽车电池的成本、技术等方面都取得了重要的成绩”。目前，新能源汽车的电池大概占汽车成本的40%到60%。中国已经培育出数家具有全球竞争力的动力电池企业，在续航里程、能量密度等综合技术指标上全球领先。

在各类车企不断推出新车型丰富产品矩阵、为消费者提供更多选择的同时，政策支持也为新能源汽车再“充了一把电”。

日前，财政部、国家税务总局、工业和信息化部联合发布公告，明确将今年底到期的新能源汽车免征车辆购置税政策，延续实施至2023年年底。业内普遍认为，延续免征新能源汽车购置税政策将有利于稳定企业和消费者预期，推动新能源汽车市场继续稳定增长。

出口量价齐升，前9月汽车整车出口超200万辆

10月24日，一列满载着新能源汽车的中欧班列（中豫号）从中铁联集郑州中心站隆隆驶出。这是河南首次发出的新能源汽车出口专列，红旗、小鹏、岚图等品牌的国产新能源整车“坐”着班列远销欧洲。多个线路的中欧班列出口货物清单里，也添上了新能源汽车这一新品类。

出口版图还在不断扩大。不久前，比亚迪、蔚来等车企陆续宣布进入荷兰、德国、瑞典等汽车市场，中国汽车出海持续加速。

中汽协数据显示，9月，中国汽车整车出口30.1万辆，同比增长73.9%。分车型看，乘用车出口25万辆，同比增长85.6%；商用车出口5.1万辆，同比增长32.6%。新能源汽车出口5万辆，同比增长超过1倍。1—9月，汽车整车出口211.7万辆，同比增长55.5%。与德国汽车工业协会数据相对比，德国前9月出口汽车总量约为191万辆。这意味着，中国超越德国成世界第二汽车出口大国，仅次于日本。

在不少业内人士看来，中国汽车出口正实现从量变到质变的转折，具有市场竞争力的新能源车等车型正不断打入国际市场。中国汽车工业协会副总工程师许海东观察到，去年下半年以来，中国汽车出口的单价持续提升，这和中国汽车的质量、中国产品的竞争力提升有直接关系。乘联会数据显示，今年8月中国汽车的出口均价已达到1.89万美元。其中纯电动车增长显著，从2018年的0.2万美元增至今年8月的2.58万美元。

在社交媒体上，众多海外车主、汽车博主纷纷为中国汽车“点赞”。速度快、舒适度高、长续航、操控性好成为网友频频点赞的亮点，更有博主感叹：“没想到中国汽车影响力会变得如此之大。”

值得一提的是，更多自主品牌汽车驶向海外。乘联会数据显示，今年9月份，自主品牌出口达到20.4万辆，同比增长88%。其中，新能源汽车表现亮眼，上汽乘用车出口15509辆，比亚迪出口7736辆，吉利汽车出口2364辆。

中汽协预计，在稳经济、促消费政策持续作用下，四季度汽车产销将继续保持较快增长，新能源汽车以及汽车出口延续良好发展势头，全年汽车市场将实现稳增长目标。中汽协同时表示，现阶段国际环境更加错综复杂，外部形势变化影响仍有很大不确定性。国内经济恢复的基础仍不牢固，还需加力巩固，汽车市场也需要政策持续提振。

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经