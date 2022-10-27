人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>经济·科技

从手冲咖啡、汉堡热狗，到手工艺品、宠物用品，这里应有尽有——

“后备厢集市”兴起

本报记者  徐佩玉
2022年10月27日05:47 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　日前，在辽宁省沈阳市铁西区一座商场的室外停车场，私家车有序停放，车主们打开后备厢，亮起夜灯，售卖气球、花艺、手工艺品等小商品，前来逛集市的市民络绎不绝。
　　侯 伟摄（人民视觉）

　　每到傍晚，一辆辆私家车打开后备厢，摆上各式各样的小商品，吸引着往来人群。入秋以来，“后备厢集市”在全国多地兴起。

　　在山东省枣庄市市中区东湖公园，有人把后备厢变成了汉堡铺子，有人将后备厢装扮成奶茶吧，还有人卖起了自己做的手工艺品。

　　在江苏省南京市大报恩寺，一条亲子主题的“后备厢集市”在国庆节期间火热开幕。这里的摊主多为一家三口，鼓励小朋友全程参与摆摊，体验不一样的假期生活。

　　在浙江省杭州市武林夜市，一辆粉色的小轿车被改造成手打柠檬茶铺位，车身上贴满了各式各样吸引眼球的标语。凭借着出色的饮品口感和独特的车身打扮，这个后备厢摊位成了网红打卡点。

　　“后备厢集市”都卖啥？

　　记者走访北京多个“后备厢集市”发现，咖啡、汉堡、小蛋糕等快餐饮品出现频率最高，其次为手工艺品、冰箱贴等小商品，宠物零食、衣服等宠物用品也常常出现在集市上。

　　“主办方规定了摊位上不能有明火，所以这边卖食物的都以快餐为主。”有摊主告诉记者，摆摊还需要提供食品经营许可证等相关证件，“不是想摆就能摆的”。

　　除了提供证件，在“后备厢集市”摆摊还需要缴一定的摊位费。据了解，不同场地摊位费不同，有的按天交费，有的包月交费，价格从200元/天到500元/天不等。

　　“后备厢集市”能挣钱吗？

　　以手工咖啡摊位为例，一杯售价20元左右的咖啡，人多的时候一天能卖出60杯，收入1200元。“但不稳定性较大，好的时候一天60杯，不好的时候一天可能10杯都卖不出去。再碰上天气不好的时候，连摊都不能出。”一位北京摊主告诉记者，在不稳定性较强的情况下，参与“后备厢集市”只能作为增加额外收入的途径之一。

　　不少年轻摊主表示，摆摊更多是出于个人兴趣。“不一定每次出摊都能有收入，但每次都有新收获”“每次摆摊都会有热情的路人一起聊天，认识新朋友的感觉太棒了！”“我特别享受听到大家夸我做的咖啡好喝”……参与“后备厢集市”为摊主带来了社交满足感。

　　对喜欢逛集市的人而言，“有些东西可能在网上刷到也不会下单，但在集市里看到且价格不贵的情况下，往往会有购买的冲动。”北京市民小陈告诉记者，自己就在“后备厢集市”上买过几次东西，包括10元/个的冰箱贴、35元/袋的宠物零食以及约20元/杯的各式手冲咖啡。

　　“后备厢集市”所带来的氛围感，点燃了消费者的消费意愿，也为城市增添了更多烟火气。

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
为什么一把“黄扶手”很重要？
　　据中国疾病预防控制中心数据显示，跌倒是中国65岁以上老年人伤害死亡的重要原因，平均每10位老人，就有3人至4人发生过跌倒，其中一半以上跌倒事件发生在家里，最常见的场景是在浴室、上厕所和起身下蹲。 事前防范很关键。…
澜沧江云南段风光水储多能互补基地累计发电量突破万亿千瓦时
　　人民网北京10月26日电 （记者杜燕飞）记者从中国华能获悉，截至10月25日，作为国家“西电东送”主力电源点，华能澜沧江云南段风光水储多能互补基地累计发电量突破10000亿千瓦时，创历史新高，相当于减少标准煤消耗约3.1亿吨，减少二氧化碳排放量约7.8亿吨。 据了解，该基地涵盖水电、风电、光伏、储能，总装机超2400万千瓦。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部