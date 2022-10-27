原标题：中国平安前三季度归母营运利润稳健增长3.8%

10月26日，中国平安保险（集团）股份有限公司(以下简称“中国平安”“平安”或“集团”）公布截至2022年9月30日止九个月期间业绩。

面对诸多挑战，中国平安坚定不移地推动寿险业务高质量改革转型，持续巩固综合金融优势，构建“管理式医疗模式”，为客户提供“省心、省时、又省钱”的消费体验。2022年前三季度，集团实现归属于母公司股东的营运利润1232.88亿元，同比增长3.8%；年化营运ROE为19.9%；归属于母公司股东的净利润764.63亿元，同比下降6.3%。

2022年前三季度集团经营业绩亮点

营运利润保持稳健增长。得益于“综合金融+医疗健康”战略布局，公司整体经营业绩表现稳健。2022年前三季度，公司实现归属于母公司股东的营运利润1232.88亿元，同比增长3.8%，年化营运ROE达19.9%。

综合金融服务模式持续稳健发展。截至9月末，公司个人客户数近2.28亿，较年初增长2.6%，客均合同数较年初增长1.7%至2.96个。个人客户交叉渗透程度不断提升，有近40%的个人客户同时持有多家子公司合同。2022年前三季度，平安寿险持续推进“渠道+产品”改革，代理人人均新业务价值同比提升超22%，寿险及健康险业务实现营运利润864.86亿元，同比增长17.4%；平安产险原保险保费收入达2220.24亿元，同比增长11.4%，综合成本率保持在97.9%的良好水平；平安银行营业收入同比增长8.7%至1382.65亿元，净利润同比增长25.8%至366.59亿元，截至2022年9月末，不良贷款率为1.03%，拨备覆盖率290.27%，风险抵补能力保持较好水平。

中国版“管理式医疗模式”持续推进。公司积极响应“健康中国”战略，通过打造全球领先的医疗健康服务生态，将差异化的医疗健康服务与作为支付方的金融业务无缝结合，为客户提供“省心、省时、又省钱”的一站式医疗健康服务，深度赋能金融主业。截至2022年9月末，集团有超1.46亿个人客户同时使用了医疗健康生态圈提供的服务。约1,644万寿险客户体验过“保险+健康管理”服务，整体满意度达99%。

科技创新持续赋能金融主业。2022年前三季度，平安AI坐席服务量超19.6亿次，在客服总量中占比达82%；AI坐席驱动产品销售规模约2747亿元，同比增长46%。截至2022年9月末，公司科技专利申请数较年初增加6544项，累计达44964项，位居国际金融机构前列。

全力支持实体经济发展。截至2022年9月末，公司综合运用保险资金、银行信贷及资产管理等金融资源，累计投入逾5.9万亿元支持实体经济发展；绿色投融资规模约3198亿元，绿色银行类业务规模约1842亿元。

同日，平安集团董事会决议聘任张智淳出任公司首席财务官（财务负责人），相关任职资格待监管核准。姚波不再兼任该职务，继续担任中国平安执行董事、联席首席执行官及常务副总经理。公告显示，张智淳于1998年加入平安，曾在平安集团、产险历任财务、企划及投资等相关业务负责人，具备优秀的财务、企划和精算专业能力，丰富的从业履历及经营管理经验。

寿险改革持续深化 产险、银行等业务稳健发展

寿险改革稳步推进，效果逐步显现。2022年前三季度，国内疫情多点散发，经济形势复杂多变，寿险行业仍面临诸多内外部发展考验。面对重重挑战，平安寿险坚守价值导向，稳步推进“渠道+产品”的改革，推动多渠道并行发展，持续迭代升级专业化产品及服务。2022年前三季度，寿险及健康险业务实现营运利润864.86亿元，同比增长17.4%；新业务价值258.48亿元，同比下降26.6%。若去年前三季度新业务价值采用去年年底假设及方法重述，2022年前三季度新业务价值同比下降18.9%。业务品质持续改善，13个月保单继续率同比提升。

渠道方面，平安寿险实施代理人队伍分层精细化经营，推动高质量转型，截至2022年9月末，大专及以上学历代理人占比同比上升4.0个百分点，队伍产能持续提升，代理人人均新业务价值同比提升超22%。2022年前三季度，新增人力中“优+”占比同比提升10.3个百分点，钻石队伍人均首年保费是整体队伍的4.8倍。数字营业部改革稳步推进，年底面向全国营业部改革推广。平安寿险与平安银行深化融合，银保新优才队伍坚持严选增优，引入高学历精英队伍，目前已招募超1000人，超9成拥有本科学历；银保化产品体系持续完善。平安寿险社区网格化模式已在25个城市进行网格试点，已组建超4000人的高素质精英队伍，试点“孤儿单”13个月保单继续率同比提升超17个百分点。结合下沉市场的保险消费场景，平安寿险持续探索下沉渠道创新发展模式。

产品方面，平安寿险以“打造有温度的保险”为理念，从客户需求出发，加大有竞争力的产品供给，并依托集团医疗健康生态圈，通过“保险+健康管理”“保险+居家养老”“保险+高端养老”三大核心服务构建差异化竞争优势。

“保险+健康管理”方面，2022年前三季度，平安寿险已服务约1644万客户，整体服务满意度99%。“保险+居家养老”方面，平安整合内外部服务商为客户提供“老人舒心、子女放心、管家专心”一站式居家养老服务。截至2022年9月30日，平安居家养老服务已覆盖全国32个城市。“保险+高端养老”方面，平安提供“尊贵生活、尊享服务、尊严照护”服务，以满足中国高品质养老领域日益增长的需求，致力于开拓高品质养老服务市场。首个颐年城社区蛇口项目于7月25日顺利举办奠基仪式，全面启动施工。

平安产险保费规模稳健增长，业务品质保持良好。2022年前三季度，平安产险原保险保费收入达2220.24亿元，同比增长11.4%；得益于良好的业务管理与风险筛选能力，前三季度平安产险综合成本率保持在97.9%的良好水平。平安产险加强科技应用，驱动经营服务线上化。“平安好车主”APP注册用户数突破1.66亿，累计绑车车辆突破1亿。平安产险行业首创车险理赔视频查勘，平均耗时仅需5分钟。通过各类线上化理赔方式，2022年前三季度，平安产险车险一小时内赔付案件量占比达93.2%。

银行经营业绩稳健增长，资产质量保持平稳。2022年前三季度，平安银行实现营业收入1,382.65亿元，同比增长8.7%；实现净利润366.59亿元，同比增长25.8%，净息差2.77%，较去年同期下降0.04个百分点。截至2022年9月末，不良贷款率为1.03%，较年初上升0.01个百分点；拨备覆盖率290.27%，风险抵补能力保持较好水平。银行持续推动零售转型深化，通过科技手段为广泛大众客群提供专业金融服务，促进消费，推动普惠金融；对公业务持续做精做强，围绕制造业、专精特新、新基建等战略产业，从产业链、供应链入手，将金融资源高效注入实体经济运行中。截至2022年9月末，平安银行管理零售客户资产（AUM）35325.60亿元，较年初增长11.0%；零售客户数12421.15万户，较年初增长5.1%，其中财富客户123.41万户，较年初增长12.2%；对公客户数59.28万户，较年初增长16.1%；企业贷款余额12974.61亿元，较年初增长12.5%。

保险资金投资组合资产配置持续优化，资产负债匹配管理不断完善。2022年前三季度，本公司保险资金投资组合投资收益受资本市场波动影响，有所承压。年化净投资收益率为4.2%，年化总投资收益率为2.7%。公司以负债为驱动，以偿付能力为核心指标，致力于创造穿越宏观经济周期的稳定的投资收益，以满足负债需求。截至2022年9月30日，公司保险资金投资组合规模超4.29万亿元，较年初增长9.6%。

医疗健康生态圈加速布局 打造价值增长新引擎

医疗健康生态圈战略持续推进。平安创新推出中国版“管理式医疗模式”，代表支付方，整合与医疗、健康管理、养老服务相关的市场供应方，通过打造全球领先的医疗健康服务生态，提供覆盖健康、慢病、疾病、养老的一站式服务，让客户“省心、省时、又省钱”。

从支付方，有效协同保险与医疗健康服务，深度研发相关产品，截至2022年9月末，累计付费个人客户数近1亿。同时，平安持续推进企业员工健康管理服务体系建设，2022年前三季度覆盖企业客户超4.7万家，服务企业员工数超2,000万。2022年前三季度，平安实现健康险保费收入超1100亿元。

从服务方，在线上，平安健康通过专属家庭医生团队提供医疗健康服务，串联“到线、到店、到家”服务网络，涵盖咨询、诊断、诊疗、服务全流程，实现7×24小时秒级管理，平安自有医生团队近4000人。在线下，平安通过布局综合医院、体检中心、影像中心等业务板块提升服务水平。通过参与方正集团重整，将北大医疗下属5家综合医院、6家专科医疗机构等优质资源融入现有的医疗健康生态。截至2022年9月末，平安已布局14家健康管理中心。此外，平安积极整合国内外优质资源，提供线上和线下的“三到”网络服务，覆盖健康管理、亚健康管理、疾病管理、慢病管理、养老管理等五大场景。截至2022年9月末，在国内，平安自有医生团队与外部签约医生的人数超5万人，合作医院数超1万家。在海外，平安的合作网络已经覆盖全球16个国家，超1000家海外医疗机构。

平安健康作为集团“管理式医疗模式”的重要组成部分，借助多年医疗健康管理经验的沉淀和数据库，优质的管理平台和技术，庞大的个人用户和企业客户生态圈客群基础，以及丰富的全场景优质服务资源，以家庭医生为关键抓手，依托O2O服务网络，提供涵盖健康、亚健康、疾病、慢病及养老管理的线上线下一体化的医疗健康服务平台，为用户提供专业、全面、高品质、一站式的健康管理服务。

核心技术能力持续深化，赋能金融主业。截至2022年9月末，公司科技专利申请数较年初增加6544项，累计达44964项，位居国际金融机构前列。其中发明专利申请数占比近94%、PCT及境外专利申请数累计达9333项。2022年前三季度，平安AI坐席服务量超19.6亿次，在客服总量中占比达82%；AI坐席驱动产品销售规模约2747亿元，同比增长46%。

陆金所控股是中国领先的科技驱动型个人金融服务平台之一。在零售信贷领域，陆金所控股通过打造“聚合模式”的个人借款服务平台，高效连接借款人和金融资源，充分发挥银行、信托和保险等金融资源的优势力量，共同为小微企业主提供简便、快捷的借款服务。在财富管理领域，陆金所控股与金融产品提供商进行深度合作，并依托科技能力搭建智能经营体系，运用AI技术实现客户与产品的智能匹配，提供多样化、个性化的产品和服务。

金融壹账通是面向金融机构的商业科技服务提供商，向客户提供“横向一体化、纵向全覆盖”的整合产品，包括数字化银行、数字化保险和提供金融科技基础设施服务的加马平台。金融壹账通积极推动金融服务生态数字化转型，为政府、监管和企业用户提供贸易、供应链、数据安全、风险管理等相关科技服务。

汽车之家是中国领先的汽车互联网服务平台，致力于建立以数据和技术为核心的智能汽车生态圈，围绕整个汽车生命周期，为汽车消费者提供丰富的产品及服务。汽车之家持续推动“生态化”战略升级，全方位服务消费者、主机厂和汽车生态各类参与者。

支持实体经济发展，持续深化绿色金融工作。截至2022年9月末，平安累计投入逾5.9万亿元支持实体经济发展，覆盖能源、交通、水利等重大基建项目；平安绿色投融资规模约3198亿元，绿色银行类业务规模约1842亿元；2022年前三季度环境类可持续保险产品实现原保险保费收入约1105亿元。

中国平安表示，公司将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，把服务实体经济作为发展着力点，不断增强服务实体经济质效，继续探索金融普惠创新，全力维护经济金融安全，持续深化“综合金融+医疗健康”双轮并行、科技驱动战略，踔厉奋进高质量发展之路。

(责编：董童、李源)

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