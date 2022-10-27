本报北京10月26日电 （记者丁怡婷）记者从住房和城乡建设部获悉：当前全国环卫工人数量达200多万名。2021年，全国城市生活垃圾年处理能力已达到3.86亿吨，是2012年的2.4倍；生活垃圾无害化处理率99.9%，比2012年增长15个百分点；城市道路清扫保洁面积103.4亿平方米，是2012年的1.8倍；城市道路机械化清扫率达78%，比2012年增长36个百分点；全国城市环卫系统公厕数量达到18.4万座，比2012年增长51%。

近年来，各地持续推进环卫事业高质量发展，深化产业工人队伍建设改革，改善环卫工人待遇，维护环卫工人权益。天津将环卫系统非津户籍困难职工纳入公租房租赁补贴保障范围，提供阶段性保障；重庆完善环卫工人救助机制，建立“环卫工人爱心扶助基金”“资助环卫工人子女上学基金”等，定向资助困难环卫工人；广东深圳积极探索推动环卫行业向技术装备密集型转型升级，着手搭建环卫培训体系，逐步拓宽和畅通职业晋升通道，伴随着机械化转型，一些年轻人进入环卫设备驾驶员、小型机扫手等具有技术含量的岗位。

《 人民日报 》（ 2022年10月27日 08 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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