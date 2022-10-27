胡婧怡

【人物】青年大国工匠

【故事】1997年出生的杨山巍，曾参加第四十四届世界技能大赛，获得车身修理项目的首枚金牌；今年35岁的张亮，从一名普通电焊工成长为中国石油行业的技能专家；1987年出生的杨永修，平均一年要带领团队试制500辆新车型的核心零部件；85后的龙斌，至今参与研发的掘进机已超过100台……越来越多青年加入新时代技能人才队伍，不断提高技术技能水平，在平凡岗位上绽放青春光彩。

【点评】

“心心在一艺，其艺必工；心心在一职，其职必举。”大国工匠的起点往往只是复杂生产体系中的某一个环节，但即使岗位平凡也能追求卓越、创造不凡。备战世界技能大赛，杨山巍经历了400多个昼夜的“魔鬼训练”，为练习底盘钻孔磨损了300多个钻头，消耗了近千块打磨片；张亮用沙袋绑住手臂来练习手握焊接的稳定性，经他手的焊口合格率一直保持在99%以上……摒弃浮躁、久久为功，手上的老茧、身上的烫痕、长年累月苦练出来的本领，见证了奋斗的青春，增添着前行的底气。

今天，中国正从制造大国向制造强国迈进，我们比历史上任何时期都更需要一支拥有现代科技知识、精湛技艺技能和较强创新能力的高素质技能队伍。新时代的技能人才，不仅应是传统技艺的传承者，还要成为攻关新兴技术、破解工艺难题的行业专家。杨永修和团队以锲而不舍的劲头进行技术攻关，终于结束了多缸发动机核心部件需由国外加工的历史；从打破国外垄断，到破解世界级难题，龙斌把挺进技术“无人区”视为青年工程师的担当，让国产掘进机技术领跑全球……以勤学长知识、以苦练精技术、以创新求突破，年轻的大国工匠们把青春奋斗融入党和国家事业中，在时代洪流中勇立潮头，绽放光彩。

伟大梦想需要追梦人，伟大事业需要生力军。青年人精力充沛、思维活跃、接受能力强，在长本事、长才干的大好时机，像海绵吸水一样汲取知识，积累逐梦远航的动力，才能不断提高与时代发展和事业要求相适应的素质和能力。持续学习技能、不断精进技术，成为知识型、技能型、创新型劳动者，青年工匠们必将在工作岗位上更好地建功立业、展示才华，在推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革中勇担重任、能担重任、不负重任。

我国经济社会发展需要大量专业技术人才、大批大国工匠。目前，我国技能劳动者超过2亿人，占就业人口总量不到三成，技能人才总量仍然不足。更多青年加入技术工人队伍，各展其才、各尽其能，走技能成才、技能报国之路，将为建设制造强国、推动经济社会高质量发展注入强大动力。

《 人民日报 》（ 2022年10月27日 09 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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