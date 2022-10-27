本报合肥10月26日电 （记者田先进）26日，由安徽省政府、中国科学技术大学、合肥市政府三方合力共建的中国科学技术大学科技商学院正式成立。

据介绍，中国科学技术大学科技商学院致力于培养“懂科技、懂产业、懂资本、懂市场、懂管理”的复合型科技产业组织人才，推动创新链产业链资金链人才链深度融合，促进科技成果高效率转化和科技产业高质量发展，助力安徽打造具有重要影响力的科技创新策源地和新兴产业聚集地。

在办学和运行模式上，该学院将融合中国科学技术大学多学科优势，引进和培育顶级师资队伍，突破传统的教学组织形态和专业学科局限，科学精准设计具有极强实战导向的新型教培模式、跨界融合的新型课程体系，积极探索科技产业组织人才培育新路径，着力打造中国特色、世界一流的科技型商学院。

中国科学技术大学科技商学院已完成培养方案设计和首批学员招录，将于近期正式开学。首批学员主要来自高科技创业团队、科技型企业负责人、技术经理人等。

《 人民日报 》（ 2022年10月27日 11 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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