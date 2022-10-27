原标题：发力稳投资 四季度重大项目密集开工

加快推进重大项目建设，是扩大国内需求、稳住经济大盘的重要支撑。近期，各地着力推进重大项目施工进度，加快形成实物工作量。同时，一批新项目集中开工，交通、水利、产业园等成重头。根据基建通大数据统计，10月1日至10月15日，全国重大项目开工26项，总投资约2470亿元。

10月24日，在成都天府新区中建三局智能港产业园项目现场，六台塔吊“此起彼伏”，各类施工机具“分工合作”，建设场景有条不紊。项目总投资约10.49亿元，总建筑面积超过22万平方米。

“目前该项目正处于主体结构施工阶段。项目部优化调整施工部署，平均每天约600名工人在现场作业，奋战冲刺四季度。”项目经理魏磊对记者说。

近期各地着力推进重大项目施工进度，在建项目加快建成投产。

记者从四川天府新区成都直管区了解到，前三季度该区71个重大项目完成投资166.2亿元，占全年投资计划的81.9%，超时序进度6.9个百分点。一批总部基地项目投资建设有序推进。交通方面，10月15日，纵贯仪陇、巴中等川陕革命根据地核心地带的汉巴南铁路嘉陵江特大桥主塔顺利封顶；10月19日，“京昆通道”的重要组成部分——成自高铁龙泉山一号隧道顺利贯通……

加快推进在建项目进度的同时，一批新项目迎来集中开工。其中，包括雄安新区至忻州高速铁路、哈伊高铁哈尔滨至铁力段等铁路项目，华阳河蓄滞洪区建设项目，宿迁至连云港港航道二期等水利航道。

多项高频数据也显示，近期工程项目建设施工热度攀升。从上游建材看，中国水泥网数据显示，9月底以来，全国水泥平均发货率指数已处于全年最高位。

从施工情况看，根据中国工程机械工业协会数据，9月纳入统计的26家主机制造企业挖掘机销量同比增长5.49%，月度销量同比增速已连续3个月转正。

业内人士指出，充分发挥投资的关键作用，特别是促进重大工程项目投资尽快落地，是拉动就业、扩大消费、提振市场信心的重要抓手，也是加强逆周期和跨周期调节、保持经济在合理区间平稳运行的重要举措。

有力推进项目建设对投资和经济增长的拉动作用正在显现。国家统计局数据显示，前三季度，全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.9%，增速比1-8月份加快0.1个百分点，连续两个月小幅回升。其中，前三季度，基础设施投资同比增长8.6%，增速比1-8月份加快0.3个百分点，连续五个月回升。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，1-9月固定资产投资增速较前值加快0.1个百分点，其中，三季度增速较二季度加快1.5个百分点，这意味着投资不仅在经济遭受疫情等因素影响时发挥了稳定经济大盘的中流砥柱作用，而且在经济回升过程中持续发力，引领作用也较为明显。

“扩投资是当前稳住经济大盘政策的重要发力点，其中基建投资持续提速，带动固定资产投资对经济增长的拉动力增强。”植信投资研究院高级研究员罗奂劼说。

业内人士预计，在项目充足且维持较高开工率以及资金保障等各项政策加持下，四季度基建投资有望保持高增状态。

国家统计局固定资产投资统计司司长翟善清表示，从投资先行指标看，前三季度，新开工项目计划总投资同比增长20.8%，投资项目（不含房地产开发投资）到位资金增长21.3%，有利于投资持续稳定增长。下阶段，要扎实落实盘活地方专项债结存限额、专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造、加快农业农村基础设施建设等系列举措，推动扩大有效投资。

日前召开的稳经济大盘四季度工作推进会议强调，用好政策性开发性金融工具，根据地方项目需求合理确定额度投放，加快资金使用和基础设施项目建设，在四季度形成更多实物工作量。此前召开的国务院常务会议要求，依法用好5000多亿元专项债地方结存限额，10月底前发行完毕。

王青表示，考虑到5000多亿元专项债地方结存限额将于10月底前发行完毕，以及金融监管部门继续强调“为实体经济提供更有力支持，重点发力支持基础设施建设”，预计四季度基建投资将保持高增状态，全年基建投资同比增速有望达到两位数。

“四季度稳投资的重点是尽快形成实物工作量，在关键时间节点发挥逆周期调节作用。为此，在各类政策工具充分发力背景下，除了银行要保证配套贷款投放力度外，各地需着力加快重大项目落地及施工进度，项目用地用能等配套措施也要及时跟上。”王青说。（记者 汪子旭 萧永航）

(责编：赵竹青、陈键)

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