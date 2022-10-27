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中央水库移民扶持基金累计投入达4262亿元 2517万水库移民生活显著改善

2022年10月27日08:48 | 来源：人民网-人民日报海外版
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原标题：中央水库移民扶持基金累计投入达4262亿元 2517万水库移民生活显著改善

　　记者从水利部获悉，大中型水库移民后期扶持政策实施15年以来，国家发展和改革委员会、财政部、水利部等部门聚焦各项目标任务，助力水库移民稳得住、能发展、可致富。2006年至2021年，中央水库移民扶持基金累计投入达4262亿元，用于持续改善库区和移民安置区的生产生活条件，拓宽水库移民增收致富渠道，2517万水库移民生活显著改善。

　　据统计，截至2021年，全国共有大中型水库移民后期扶持人口2517万人，涉及2518个县，15.52万个行政村。2021年，水库移民人均可支配收入达到18016元，较2005年增长7.19倍，剔除价格因素年均增长11.1%。

　　各地整合资源资金，统筹推进。库区和移民安置区基础设施和公共服务薄弱的局面从根本上得到扭转。目前通村公路累计修建47.5万公里、机耕道修建50.4万公里，在村村通公路的基础上99.2%的村民小组实现了通硬化路。电力、通讯线路累计修建33.2万公里，户户能用电，互联网覆盖率100%。饮水工程累计修建4.6万处，自来水普及率达94%，高于全国农村10个百分点。村级卫生室累计修建5.6万处，乡镇和村级医疗资源得到优化整合，移民就医更加便利。315个移民村获得“全国文明村”称号，224个移民村获得“全国乡村治理示范村”称号，181个移民村获得“中国美丽休闲乡村”称号。

　　在产业发展上，各地因地制宜发展绿色农业、生态农业、高效农业，一些地区茶、林、果、蔬、药等产业初具规模；农田整治和灌溉设施配套持续实施，累计开发和改造农田180.4万亩，新增有效灌溉面积1533万亩；技能培训力度持续加大，移民劳动力转移就业能力不断提升，家庭工资性收入占65%以上。（记者 王浩）

(责编：赵竹青、陈键)
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