原标题：有公司开出日薪500元招聘 快递“囤人”备战双十一

继部分电商平台进入今年“双十一”的预售期后，一年内最大的快递旺季也拉开了序幕。北京青年报记者近日发现，今年快递公司“抢人大战”不仅早在上个月就已经开始了，更是有网点将临时招聘快递员的日薪开到了500元。

快递公司抢人大战

部分开出日薪500元

“招聘快递员，附近居住优先，薪酬可日结，薪资300元到400元……”日前，家住北京东三环的赵先生发现给自己家小区送快递的小哥车上贴上了招聘启事。随着“双十一”的临近，这种贴着招聘启事的快递车越来越多，有的更是打出了日薪500元的价格。“我看了都想去送快递。”赵先生表示，这比他现在的工作薪酬高多了。

在菜鸟直送杭州蒋村配送站，站点一直在持续招人，站长彭登重说，“站点打算补充25名运力，并且还提升了派费，3.15元/单的派费加上重件的补贴，综合下来月入可轻松过万。现在已经招到了18人，大部分都是00后。”

彭登重也在利用车贴的方式招工，效果很明显，而且招聘人群很精准，都是附近小区的居民，地理环境也很熟悉。新入职的快递员龚雅静说，“这里的收入挺稳定，听说‘双十一’是快递员赚钱最多的时间，站长说还有补贴，马上年底了，正好可以多挣点钱，所以就来了。”

不仅是线下的招募，北青报记者在一些本地招聘平台上看到，招募快递员、分拣员、打包员的帖子，近期多起来，开出来的条件也比往年优厚不少。快递公司在招聘信息打出“包吃住”“免费用车”等都已经是招聘的基本操作，一些公司打出了“只派送不打包、不分拣”，有的甚至明确标注“只要求派送一个点位”。在待遇方面，网上招募快递员的帖子均打出9000元的起步工资，有的上限达到了1.5万元。而一些招募长期快递员的帖子还打出“一周双休”“可以休婚假”“薪资可预支”等额外福利。

北青报记者注意到，公开信息显示，2022年三季度58同城、赶集平台上快递分拣员招聘需求排名第九，同比上升69.27%。

“双十一”期间拼服务

倒逼行业高薪留人

北青报记者了解到，今年多家快递公司力求在“双十一”期间提升末端服务能力，其中一项“利器”就是承诺“送货上门”。如在“双十一”期间，申通在30个网购活跃的城市推出按需配送服务，其中包括快递员会主动与客户规范化电联，并按照要求送货上门让用户签收。菜鸟则是通过自营物流菜鸟直送(丹鸟)、加盟式的菜鸟驿站以及联合申通快递多种方式加大送货上门力度。京东物流表示，通过五级地址围栏等智能技术，保障全国范围内无差别送货上门服务、超200城最快分钟达。顺丰更是在9月5日已宣布，包括北京、上海在内的全国50城“派件不上门，承诺必赔付”。

这些举措都需要末端站点有更多的人手来完成。有数据显示，菜鸟将在这个“双十一”增加10万短期用工人员。此前从菜鸟方面透露的数据显示，预计今年“双十一”快递送货上门量将创下历史最高值。快递从业人员的缺口需要被补上，月薪万元招人预计会持续整个快递旺季。

“看着待遇是不错，事实上能招到人也不太容易。”朝阳区某快递站点的负责人表示，从9月就开始准备人手，已备旺季到来，招了一个多月了，也没有招满预想的人数。为了能招到人手，这位负责人还向内部发力，承诺现有的快递员要是能给站点推荐人员就会发二三百元的红包奖励，要是被推荐者能干满两个月，推荐人还能再领一个红包。

“来打听的人挺多的，很多人一听每天工作的时长就放弃了。还有的就干了不到十天就离职了。”这位负责人表示，现在还没有进入真正的旺季，但是快递数量也比月初多了不少，目前的状态是从早上7点忙到晚上7点。如果按照往年“双十一”的情况来看，真忙起来估计一天要工作16个小时左右。不仅如此，近些年“双十一”战线越来越长，配送高峰也延长了，只能靠高薪留人了。

中国快递协会透露

今年快递旺季将达82天

北青报记者了解到，为应对即将到来的快递旺季，中国快递协会在10月25日组织召开了快递服务保障工作协调动员会，会上透露，今年快递业务旺季从11月初开始，到2023年春节前夕结束，共82天。

在快递时效方面，中通表示大促期间发货的订单将优先揽收、优先中转、优先派送，中通快递在湖北鄂州和荆州、安徽合肥、宁夏银川、广西柳州等地的转运中心均已完成搬迁升级，进一步提升了全网产能；圆通则是推出了赔付兜底、履约保障、价格承诺、客服保障等；申通则预计日均发车量将增加80%，并增加近500条直发路线；菜鸟在全国20多城额外储备超400万平方米仓库，包括开设疫情备份仓，支持商家7天紧急开仓入驻。（记者 张鑫）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经