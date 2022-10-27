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俄开发基于石墨烯和玻璃的复合材料

2022年10月27日08:55 | 来源：科技日报
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原标题：俄开发基于石墨烯和玻璃的复合材料

　　俄罗斯科研人员研发出借助激光生产出基于石墨烯和玻璃的导电且稳定的复合材料。这项技术的优点是成本低，石墨烯结构成为玻璃的一部分，而不仅仅是涂层。相关研究成果近日发表在《先进材料》杂志上。

　　实现这种技术的第一步是使玻璃具有导电性。目前解决该问题的方案是从金属及其氧化物、导电聚合物或碳中制造纳米涂层。然而，研究发现，涂层会随着时间的推移而被磨掉，且使用寿命有限。

　　俄科研人员提出了一种借助激光利用石墨烯对玻璃进行改性的方法。这种技术有助于在任何玻璃产品中制造出能够成为集成电子产品基础的石墨烯导电结构，目的是使用石墨烯来制造新一代电子产品。

　　托木斯克理工大学化学和生物医学技术研究所教授叶夫根尼·舍列梅特介绍说，俄科研人员首次展示了如何借助激光生产基于石墨烯和玻璃的导电且稳定的复合材料。新技术允许用石墨烯“画出”所需的结构，这些结构融合到几毫米厚的玻璃中，确保了材料可长时间使用而性能不会降低。

　　舍列梅特称，利用基于石墨烯和玻璃的新型复合材料，科研人员可以开发廉价高效的柔性电子产品、新型光电器件以及具有扩展功能的各种玻璃产品。（记者董映璧）

(责编：赵竹青、陈键)
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