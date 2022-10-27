原标题：无惧堵车 飞行出租车要来了

未来几年，飞行出租车可能很快成为现实。

据外媒报道，美国乔比航空公司10月18日正式向日本国土交通省民航局提交了飞行出租车的型号合格证申请。这是日本首次受理国外企业关于型号合格证的申请，也是乔比航空公司在日本市场推出其空中出租车服务的必要步骤。

总部位于美国加利福尼亚州的乔比航空公司是一家电动垂直起降（eVTOL）飞机制造商和商业飞行出租车运营商，计划在2024年推出飞行出租车服务。该服务将首先在纽约和洛杉矶推出，随后将在其他城市推出。这意味着未来出行将无惧地面堵车，原本50分钟的车程可能只需10分钟。

乔比公司创始人兼首席执行官乔本·贝维特表示，申请一旦获批将释放“电动飞行出租车的潜力”，为日本各地提供了一种清洁且负担得起的城市交通的新形式。

零排放、零等待、低噪音

乔比公司的全电动垂直起降飞机旨在城市内外飞行。乘客可以从纽约市中心的直升机停机坪登上飞机，只需7分钟即可到达肯尼迪机场。相比之下，开车需要49分钟。

这架飞机已经完成了一千多次试飞，是一款安静、宽敞的五人座飞行器，可容纳一名飞行员和四名乘客，制造商声称乘坐它就像乘坐豪华SUV一样，每次充电可续航约240公里，最高时速可达320公里。目前，至少有两架试生产原型机正在飞行测试中。

值得注意的是，该公司的eVTOL飞机飞行时不需要燃烧化石燃料，将充电与可再生能源结合起来，这将是完全的零排放飞行。

贝维特说：“由于92%的居民生活在城市地区，飞行出租车将节省东京、横滨和大阪等拥堵城市的人们的时间，同时减少交通对环境的影响。”

除了零排放外，乔比公司的飞行出租车还具有非常低的声学足迹，在起飞和降落时的噪音水平低于65分贝，这相当于一般谈话时的声音水平。在飞行过程中，它具有更低的声学足迹，在飞行高度500米、时速185公里时，其噪音水平仅为45分贝。

在10月6日的声明中，乔比公司与英国Skyports基础设施公司宣布建立合作关系，联手打造未来的垂直航站楼，目标是开发垂直机场基础设施，为客户提供“零等待”的值机体验。

此外，乔比公司还与美国网约车巨头优步合作，将飞行出租车与地面叫车服务连接起来，整合到一个平台上。

空中飞车即将大批量生产

今年2月，乔比公司宣布与日本全日空航空公司建立业务合作关系，这家日本航空公司为乔比公司提供飞行管理技术和飞行员培训。丰田公司除了为大规模生产提供技术支持外，还将负责提供地面运输服务。

乔比公司已经申请了“型号合格证”，它包括对飞机部件的性能和强度的验证。如果飞机符合要求，制造商将能够开始大规模生产。

在此之后，制造商还必须申请“适航合格证”，这相当于车辆检查，相关部门将检查每架飞机的结构和强度。

一旦公司获得这两个证书，飞机就可以投入商用，其程序几乎与普通客机相同，但由于乔比公司的飞行出租车是电动的，因此涉及特有的审批程序。日本国土交通省正在制定审批程序的细节，一位官员说，可能要在几年后才会颁发合格证。

乔比公司希望在2024年获得商业飞行许可，日本政府则希望飞行出租车在2025年之前投入运营。

(责编：赵竹青、陈键)

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