原标题：新一代载人运载火箭发动机研制获重大突破

记者26日从中国航天科技集团六院获悉，我国首型高空型泵后摆大推力液氧煤油发动机近日进行了300秒长程试车，取得圆满成功。

该发动机具有比冲高、起动入口压力低等特点，将用于我国新一代载人运载火箭二级动力装置。

据悉，自9月28日以来，这台发动机完成了三次共650秒试车，三战三捷。三次试车成功获得了该型发动机主要工作特性，发动机各项指标基本满足总体要求，标志着该型发动机关键技术已突破，为我国新一代载人火箭工程研制顺利推进奠定了坚实基础。

同时，本次试车还标志着该发动机研制团队已全面掌握大尺寸钛合金喷管延伸段技术。

大尺寸钛合金喷管延伸段方案是高空型泵后摆大推力液氧煤油发动机的一项核心关键技术，也是大尺寸再生冷却钛合金喷管在型号上的首次应用。相比于传统铜—钢方案喷管，其具有质量轻的突出优势，可以大幅提高发动机推质比，同时也带来了易变形、冷却困难、钎焊难度大等挑战。研制团队经历5年艰苦攻关，先后突破大尺寸钛合金喷管延伸段的设计、成形、异种金属钎焊、钛—钛钎焊等多项关键技术，将图纸变为现实。在本次试车中，该方案顺利通过105%高工况、高混合比考核，同时搭载考核了新型研制的高性能煤油。

低入口压力起动技术是高空型泵后摆大推力液氧煤油发动机的另一项关键技术。研制团队秉承“小步快跑”研制策略，在该发动机的三次热试车中逐步下探考核指标，兼顾研制进度与风险控制，让该技术得到进一步验证。（记者付毅飞）

(责编：赵竹青、陈键)

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