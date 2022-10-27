原标题：中基协发布2021年私募基金分析简报：境外资金规模增长迅速

中国证券投资基金业协会(下称中基协)26日发布2021年私募基金统计分析简报称，境外资金规模增长迅速。

根据上述简报，截至2021年末，私募基金各类投资者合计出资19.27万亿元(人民币，下同)。其中，境外资金规模增长迅速。截至2021年末，境外直接投资者、QFII(合格境外机构投资者)、RQFII(人民币合格境外机构投资者)等境外资金出资额为831.68亿元，较2020年末增加261.06亿元，同比增长45.7%。

尽管境外资金规模增长迅速，但总体占比仍较小。截至去年末，境外资金出资占比0.4%，近三年基本持平。

就私募基金投资者结构而言，企业投资者是最主要出资者，但占比有所降低。企业投资者出资金额达8.02万亿元，较2020年末增加9499.8亿元，占比41.6%，较2020年末降低1.6个百分点。

中基协相关负责人表示，2021年中国新冠肺炎疫情平稳，经济活力恢复，资本市场活跃，私募基金管理规模保持较快增长。

统计显示，截至2021年末，存续私募基金管理人24610家，较2020年末增加49家，同比增长0.2%；存续私募基金124098只，较2020年末增长27280只，同比增长28.2%；管理规模20.27万亿元，较2020年末增长3.31万亿元，同比增长19.5%。

上述负责人表示，私募基金在科技创新领域投资活跃，“投科技”趋势显现，为提高直接融资比重、推动实体经济高质量发展作出重要贡献。其中，私募基金为中国“新经济”提供了宝贵的资本金。

数据显示，截至2021年末，互联网等计算机运用、机械制造等工业资本品、原材料、医药生物、医疗器械与服务、半导体等产业升级及新经济代表领域成为私募基金布局重点，在投项目8.08万个(未剔重)，在投本金3.87万亿元。(记者 陈康亮)

(责编：赵竹青、陈键)

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