原标题：浙江共富观察：乡贤回乡如何给乡村添活力？

站在崭新的浙江省长兴县煤山镇氢能装备产业园内，浙江华熔科技有限公司总经理周志强望着热火朝天的二期厂房建设工地，感慨万千。

周志强说，2019年，没厂房、没资金，企业刚刚入驻长兴县南太湖青年科技创业园时，可以说是“两手空空”。当地政府一上门就“送上大礼”——拎包入住4000多平方米的标准厂房。

“刚落户有租金减免优惠，三年减免租金超过250万元。建造新厂房，也享受优先拿地政策，还有高新技术企业的多项补贴政策，仅2021年就成功申报省、市、县各类政策资金大约3000万元。”周志强说，企业能够从初创科技型企业，成长为长兴县的上市重点培育梯队企业，顺利从“实验室”走上“生产线”，离不开南太湖青年科技创业园平台的支持。

小块头，也有大能量，这是浙江县域经济的生动诠释。

但客观的现实是，小县城，往往没啥高校院所，几乎所有的创新活力都在企业。在共同富裕赶考路上，小县城如何走好自己的创新路？如何实现产业的有机更新？透过长兴县看县域发展路，打好乡贤牌，是其在共富路上的一个有效“打法”。

交给乡贤干，支持乡贤干，鼓励乡贤挑大梁，这也是长兴县的践行路径。

“栽得梧桐树，引得金凤凰。”南太湖青年科技创业园由长兴乡贤陈再平创立，主要孵化培育新能源、新材料、高端装备制造类的初创型科技企业。陈再平透露，现在，他们已孵化创业项目38个，顺利投产的创业企业达27家，2022年完成销售收入总计3.5亿元以上。

“实现共同富裕，产业兴旺是关键。发展乡村经济，也是乡贤工作的主要目标。”长兴煤山镇党委委员方萍告诉记者，引导乡贤反哺乡村，既能带来资本、技术等，还能帮助农村融入现代化进程，缩小城乡差距，共享发展红利。

绿色制造业是煤山镇内的重点产业类型，在煤山镇新川村这个3000多人的山区村庄，形成了以天能集团为主导的新能源产业集群，让2000多名村民摇身一变成为“上班族”，在家门口实现就业增收。

这背后离不开当地乡贤企业家张天任的努力。

在成功创办企业后，张天任又在家乡新川投资了多家公司，带动一批村民开办订单配套企业，并成功“带”动企业二十余家。

产业旺、企业兴、活力足，这是新川村民胡孝天最直观的感受。他说，自己于2018年成立金属制品公司，挖掘到了“人生第一桶金”，“一开始产品质量和标准都不尽如人意，我们刻苦钻研改进，现在产品质量在天能一众供应商中名列前茅。”

现如今，长兴新川村通过发动乡贤力量，已累计投入3800多万元进行村庄建设，修建文化公园、文体活动室，而且合作成立了长兴新川股权投资合伙企业、长兴新川文化旅游发展有限公司、长兴新川建设发展有限公司等3家村企合办的“共富公司”，通过聚拢资金、村民入股、银行支持、职业经理人打理等方式，实现文旅创富、投资创富。

“古人云，德才兼备、为乡人敬重者谓之乡贤；今人说，献财献智、能带领家乡发展进步、共同富裕的是新乡贤。”煤山镇党委书记陆伟杰说，当地现有镇村新乡贤总计1200余人，其中各类重点新乡贤人才、企业家有214人，村企结对三十余对，一批批乡贤在工业发展、社会治理、民生改善、乡村振兴等各个方面都发挥着越来越举足轻重的作用。

“乡贤群体有资金、有技术、有市场、有人脉的优势。”长兴县委统战部相关负责人表示，当地将着力打好“乡愁”“联谊”“激励”“服务”四张牌，把乡村振兴事业落到实处，撬动长兴的乡村共富路。（记者 胡丰盛）

(责编：赵竹青、陈键)

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