吴涛

原标题：工业互联网网络领域首个国家标准出台，意味着啥？

近日，国家标准GB/T 42021-2022《工业互联网 总体网络架构》发布，这是我国工业互联网网络领域发布的首个国家标准。这意味着什么？

据介绍，《工业互联网 总体网络架构》国家标准围绕工业互联网网络规划、设计、建设和升级改造，规范了工业互联网工厂内、工厂外网络架构的目标架构和功能要求，提出了工业互联网网络实施框架和安全要求。

通信行业观察家项立刚接受中新财经记者采访时称，工业互联网比一般通信网络要求要高，比如网络稳定、质量、时延等，因为工业互联网发展时间还很短，目前世界上还没有工业互联网统一标准，上述标准的发布意味着我国在这方面已走在世界前列。

“我国工业互联网网络领域发布首个国家标准，对于规范工业互联网网络建设、长期发展，助力走在世界前沿，都是有帮助的；对于领域内很快形成规范化、标准化，然后进一步提升效率、降低成本，价值巨大。”项立刚称。

记者注意到，工信部消息显示，上述标准的发布，有助于加快构建高质量的工业互联网网络基础设施，有助于引导全行业全产业的数字化、网络化、智能化水平提升，对于加速产业数字化转型具有重要意义。

项立刚表示，“工业互联网对网络要求较高，它是在如通信网络、基站、算力、信息中心等基础设施之上的应用。也就是说，只有这些基础设施建好以后，才能在这个基础上展开工业互联网应用，所以这无疑对网络基础设施的建设具有重大意义。”

项立刚进一步表示，有了明确的标准，就可以在标准下规划、建设，对工业互联网基础设施建设的加速也有帮助，对提高效率、加速行业发展都具有积极意义。

华龙证券近日发布研报指出，工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，通过对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系，是第四次工业革命的重要基石。

据了解，目前已有工业互联网应用的“黑灯工厂”，以位于亦庄的小米第一期研发智能工厂为例，占地18600平方米，只有闪烁的灯带提示着生产正在火热进行。200多个高清摄像头、8000多个传感器实时收集着生产数据，机器通过分析数据自主感知，传递和诊断问题，完成全自动化生产。

工业互联网产业联盟调查数据显示，工业互联网在中小企业应用普及率近年来持续走高，近两年提升近5个百分点，83%的企业表示应用工业互联网后生产经营效率明显提升。据前瞻产业研究院预测，2018年中国工业互联网市场规模为5313亿元，预计2023年将达万亿元以上，年均复合增长率将超过15%。

(责编：赵竹青、陈键)

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