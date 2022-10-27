人民网北京10月27日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，目前全国秋粮已收获11.35亿亩，完成86.9%，同比快2.2个百分点。各地正抢抓农时开展机收作业，确保颗粒归仓。

在河北省唐山市丰南区的稻田里，联合收割机来回穿梭，一片秋收繁忙景象。“今年稻穗颗粒饱满，亩产能达到1500多斤。”种粮大户涂晓峰介绍，通过规模化机械作业，降低了生产成本，今年收入能比去年多2万多元。

数据显示，河北省秋粮种植面积达到6264.6万亩。“为保证秋收秋种工作顺利进行，全省投入玉米、大豆联合收割机约10万台，拖拉机和小麦播种机等农业机械约63万台，力争玉米机收率达83%以上，小麦机播率达99%以上。”河北省农业农村厅相关负责人介绍。

玉米是秋粮主要作物之一。在新疆，当地玉米已完成收获1460余万亩，同比增加80余万亩，占应收面积的98%。大豆完成收获35万亩，占应收面积的86%；花生完成收获12万亩，占应收面积的93%。

“目前，全区（地方）已收秋粮近1600万亩，收获进度已过九成，进度快于去年同期，全年粮食再获丰收。”新疆维吾尔自治区农业农村厅相关负责人说。

好收成离不开天气等有利因素的帮忙。“综合秋收天气情况看，今年秋粮作物生长期间，农业气象条件比较有利，光、温、水条件整体良好，降雨充足，土壤墒情适宜，农作物受灾和病虫害发生较常年偏轻，秋粮作物长势良好，丰收已是定局。”气象专家建议，各地要抓住晴好天气，加快秋收扫尾及存储工作，做到颗粒归仓。

(责编：申佳平、高雷)

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