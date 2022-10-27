原标题：积极谋划数字创新 成就智慧新淮安

作为数字化创新的集大成之作，智慧城市是推进数字社会变革的重要抓手，也是助推数字经济的有效途径。在新发展阶段，淮安市着力建设“绿色高地、枢纽新城”，不断将智慧城市建设工作落到实处，推动城市现代化进程，为人民群众带来“幸福感”“获得感”。

自淮安市大力推进智慧城市建设以来，针对城市发展现状以及政府、企业、群众的不同诉求，提出了以人为本、以数为魂、以用为要的智慧淮安建设原则，构建了数字底座一网同用、社会治理一网统管、民生服务一网通办的三个“一网”技术框架，打造了一系列基于智能底座、社会治理、惠企便民等为核心的特色应用场景，此举也成为淮安市落实关于智慧城市“三融五跨一协同”要求的生动实践。

治理与协同并重 科学构建顶层设计

淮安市智慧城市一期建设以“1+3+N”为重要架构，即一个城市操作系统做枢纽，“一网同用、一网统管、一网通办”三个“一网”为技术抓手，N个应用为服务，建设全市统一的智慧城市指挥运营中心，运用“城市操作系统”让城市更聪明、更智慧。

其中，城市操作系统能够实现资源和能力的复用，有效杜绝城市在治理资源上的重复投入；三个“一网”从城市基础设施、社会治理、民生层面实施统一管理，实现公共基础资源的一网同用，市民、法人群体的一网通办，政府内部的一网统管，提升城市治理效率，以N个应用助力百行百业实现“数以致用”，并达成了覆盖“筑基、优政、兴业、惠民”的全景化整体智慧方案。

基于一系列的科学方案体系，淮安“城市大脑”已具备了数据体系层、城市操作系统层、业务应用层，以及协同管理体系、协同服务体系、组织建设及运营保障体系、标准规范及运行维护保障体系和信息安全保障体系，形成了淮安智慧城市的“三横五纵”。依托“i淮安”APP，不断满足淮安市的城市运营体系战略目标，推动智慧淮安的持续建设与落地。

夯实核心建设内容 有序推进智慧城市落地

在顶层设计的指导下，淮安智慧城市的落地工作有序开展。为了不断强化日常城市管理，进一步夯实智慧城市的核心建设内容，淮安市在充分参考城市特点的前提下，通过聚焦关键场景，面向市民和企业渠道推出了“i淮安”APP，以一网统管实现城市的数智化治理。

“i淮安”APP面向市民和企业，市民端实现了各类政务服务、便民服务、城市运营服务的汇聚整合，提供包括衣、食、住、行、游、学、医等方面的全方位服务；企业端汇聚企业全生命周期办事事项、惠企政策、企业服务等主要需求，提供统一的服务入口，为企业创造数字化、便捷化、精准化、高效化的营商环境。在功能设计上，“i淮安”APP也充分迎合了淮安市民和企业办事的日常需求，以“一件事”“一码通城”“千人千面”三大能力，最大化提高日常办事效率。

紧抓时代机遇 打造智慧城市标杆

当前，淮安市智慧城市建设一期工程已建设完成，已初步建成一个以城市操作系统为载体，以云网安一体化为技术底座，以智链数据引擎为驱动，整合现有信息化基础资源的共性平台，并向着建设更高水平智慧城市的总目标持续迈进。

未来，淮安市也将积极响应国家号召，紧抓时代机遇，以加快数字化发展、建设数字中国为己任，以人民宜居宜业为价值导向，充分发挥数据潜能，不断落实智慧城市建设，让政府、企业、居民共享创新、经济、绿色、可持续的美好生活。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经