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第五届进博会已处于开幕前最后冲刺阶段

2022年10月27日16:59 | 来源：人民网
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人民网北京10月27日电 （记者赵竹青）10月27日，商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人束珏婷表示，目前，第五届进博会已处于开幕前最后冲刺阶段。

束珏婷介绍，作为世界上首个以进口为主题的国家级展会，5年来，进博会发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用，成为构建新发展格局的窗口、高水平开放的载体、多边主义的舞台。进博会助力中国经济高质量发展，为国际社会提供重要的国际公共产品，为全球经济恢复发展积极贡献力量，赢得了海内外广泛赞誉，真正办成了“不一般”的国际经贸盛会。

“第五届进博会是党的二十大后我国举办的首场重大国际展会。”束珏婷表示，目前，企业展、虹桥论坛、国家展、人文交流和配套活动等各项筹备工作已基本就绪。其中，企业商业展将有来自世界各国的优质企业携大量“高精尖”展品参展，同时聚焦技术装备展区，首次上线“数字进博”平台。特别是今年新设“中国这十年——对外开放成就展”综合展示区，充分展示党的十八大以来我国对外开放的辉煌成就。虹桥论坛方面，将继续举办主论坛、“RCEP与更高水平开放”高层论坛，发布《世界开放报告2022》及最新世界开放指数，并举办多场分论坛。线上国家展已于10月24日开始试运行，数字技术应用成为亮点。配套活动和人文交流活动也有诸多创新升级之处。

(责编：赵竹青、高雷)
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