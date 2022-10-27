原标题：近100万00后在淘宝创业，踊跃参加双11

淘宝天猫数据显示，在天猫双11开启之前，平台已有近100万00后商家，他们当中大部分人是第一次参与天猫双11。

这些00后创业者，既有退伍入淘的兵哥哥、毕业入淘的大学生，也有从父辈手上接手网店和工厂的淘二代、厂三代，还有非遗和老字号传承人。此外，还有拉着姐姐合伙开淘宝店的在校大学生、在职业学校就通过开淘宝店赚学分的电商科班生、海外留学归国的情侣。

其中，今年大学毕业入淘创业的00后，积极备货参与天猫双11，在创业首战中快速验证市场行情、经营思路和商业模式。在天猫双11前夕，淘宝天猫启动了大学生创业就业扶持计划，并发布了支持年轻人创新创业的20条举措。针对在校大学生创业者，淘宝设立“天猫双11大学生实战专场”。阿里巴巴集团国内数字商业板块总裁戴珊表示，希望能有更多的00后商家被发现、被看见、被扶持，在淘宝天猫创业、成长、收获。

00后是淘生淘长的一代。他们是淘宝同龄人、电商原住民。从小知道淘宝，长大用淘宝，创业入淘宝。

记者采访发现，00后商家有一些共同特征：把兴趣变成生意，想买什么就卖什么，爱一行就干一行；挖掘小众需求，做小而美和轻定制生意；热衷于挖掘宝藏工厂，上1688找源头工厂拿货，由工厂一件代发；上新品频率高、速度快；自有品牌和知识产权意识非常强。

目前淘宝天猫平台年交易额前两百名的00后商家，一半是做服装生意，其他集中在家装家居、消费电子、运动户外和潮玩等领域。

抽样调查显示，很多00后的新店铺第二个月就实现盈利，月销1-5万元不等，老店铺月销5-10万元居多，也有月销破千万元和年交易额超1.5亿元的店铺。大部分受访00后应届大学毕业生表示，开淘宝店比上班自由、比打工赚钱。

在淘宝天猫，90后和00后商家数合计400万。过去两年，年轻创业者们在淘宝天猫创造了超过2100个新叶子类目，其中包括100条年交易额破亿元的新赛道。

(责编：董童、李源)

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