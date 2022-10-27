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亚投行召开第七届理事会年会 呼吁加强区域合作与互联互通

2022年10月27日21:18 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月27日电（记者潘洁）亚洲基础设施投资银行（亚投行）第七届理事会年会26日至27日以线上形式召开。各成员政府高级官员、国际组织代表、基础设施领域专家学者围绕基础设施建设在促进经济复苏和增长、加强跨境互联互通方面的关键性作用等问题进行探讨。

　　本届年会以“面向互联世界的可持续基础设施”为主题。亚投行行长兼董事会主席金立群在年会期间举行的全球媒体视频见面会中指出，加强区域合作与互联互通是重振全球经济的关键，亚投行将继续支持各成员绿色发展议程，与国际社会一道携手推动多边合作、推动完善全球经济治理。

　　“亚投行在充满挑战的时代砥砺前行，经过近七年的稳健发展，如今更具韧性。”金立群说，亚投行将不断创新融资方式和工具，推动可持续的基础设施建设，促进区域合作与互联互通，帮助成员实现绿色经济发展，支持更广泛的经济复苏。

　　年会期间，亚投行举办了“构建现代治理模式以推进有效多边合作”“环境、社会和治理：诚信与监督”“交通与能源的区域互联互通”“私营资本动员与全球基础设施市场”等多场主题论坛，并发布了《2022年亚洲基础设施融资报告》。

(责编：牛镛、袁勃)
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