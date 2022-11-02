原标题：中检和得物App五大维度升级合作：撬动消费升级，推动行业标准建设

在合作延续至第四年之际，“鉴定国家队”中检与得物App于近日宣布升级战略合作，这也是中检首次面向外界，在鉴别专业领域达成系统性合作。据悉，中检集团上海有限公司将与得物App共同成立国内首个消费品鉴别联合研究团队，在鉴别研究、人才培养、行业标准、技术创新和消费品鉴别等五大体系深入合作，“鉴于共同的愿景、彼此鉴别实力的深入了解，我们与得物一起，将之前的合作更上一个台阶，强强联合，开放合作，更全面保障消费者权益，推动消费品迈上新台阶。”中检集团上海有限公司总经理杨毅表示。

两家鉴别领域“头部选手”，在研究、人才、标准、技术创新、消费品鉴别上强强联合，形成知识、人员和创新研究资源的集聚共享，引发业内瞩目。“既感受到双方共同推动消费升级的长期决心，也看到双方扎根市场的务实性，引领市场的前瞻性。消费品鉴别正作为消费升级下的典型应用场景，从服务于用户延展至行业建设。双方渐进的合作，将为鉴别行业发展注入势能，释放对品质消费市场的助力、叠加和倍增作用。”全国质量管理与质量保证标准化技术委员会委员王金德表示。

此次合作中，得物App在鉴别上的沉淀积累和专业能力受到外界广泛关注。这个外部熟知的年轻人广为聚集的潮流网购社区，旗下自建商品研究团队7年商品研究、一线鉴别团队数亿次鉴别实操经验，以及由此构建的得物正品样本库和查验鉴别体系，构成了得物鉴别的专业能力和用户口碑。”王金德认为，“长期的沉淀，让得物鉴别的影响力进一步辐射，从服务用户延展至行业建设，造就了本次合作的‘基本盘’。”

国内首个鉴别联合研究团队 把保障正品消费作为“科研”课题

此次，中检与得物App成立国内首个立足于消费品鉴别研究的联合团队，“可见双方对专业技术研究的重视。鉴别研究是一个需要沉淀的专业，只有在大量鉴别研究数据、鉴别实践经验的积累上，才会积累越来越专业的服务，这是鉴别专业的底层逻辑。”王金德表示。

在首场鉴别研讨会上，中检上海3位奢侈品鉴定专家和得物App20多名鉴别师，围绕箱包、配饰、手表、服装等品类的典型鉴别案例，从外观、细节、工艺、实验室分析等各项鉴别环节深入交流，为后续工作提供指导。据了解，中检作为鉴定“国家队”，具有为政府、公检法、海关、工商合作的产品鉴定、司法鉴定、及消费品鉴定的大量服务经验；得物鉴别实力，来自自建商品研究团队7年商品研究、一线鉴别团队数亿次鉴别实操经验，以及由此构建的得物正品样本库和查验鉴别体系。

以得物正品样本库为例，得物商品研究团队遍寻全球，采买用户喜爱的正品商品作为鉴别研究样本。目前得物正品样本库，覆盖13个消费品类、1500多个品牌、10万多个商品。商品研究团队对不同品类、品牌，美国、英国、日本、法国、新加坡等各国版本批次，系统性研究形成鉴别报告后，才会上架商品。七年中，得物App每一个上架商品，经过资料收集、数据对比、档案建立、样本拆解和仪器检测等系统性商品研究，形成鉴别报告，最长一份超过了100页，这也是一线鉴别团队实操的准则。

在鉴别研究合作上，中检和得物App还围绕日常鉴别研究和工作进行长期交流，包括一线鉴别实操经验，和实验室鉴别技术创新合作。据介绍，得物一线鉴别团队，每天要对每一件商品进行多重查验鉴别，并由多位专业鉴别师交叉鉴别，一件商品，需要经过逐件收货-全面质检-拍照留档-多重鉴别-防伪-复查等八大环节，才能完成品质验证，寄给消费者。“得物在查验鉴别的资源来自于长期对不同品类、不同品牌商品的研究、实践和经验沉淀。”杨毅表示。

此外，在此次合作中，得物App也首次揭开了鉴别实验室的“隐藏实力”。服务于得物商品鉴别的检测实验室获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，已被列入CNAS认可实验室名录。据了解，目前实验室覆盖鞋类、服装、皮具、箱包、配件、首饰等多类商品的材质分析与检测，由拥有人均行业经验10年以上的材料分析经验的团队组成。据实验室人员介绍，专业人员用专业技术和仪器，从商品原料、配方、细节工艺、防伪特点等多维度对商品进行分析，验证真假商品，辅助商品鉴别。中检专家团坦言，“在正品样品的多版本鉴别研究、实验室成分分析鉴别上，得物鉴别研究非常严谨扎实”。

面向行业输出人才与标准，撬动消费升级与产业高质量发展

“深入合作背后，是双方在鉴别实力、研究、技术沉淀方面的同频共振，及致力于行业及消费市场长期价值的合作理念。”王金德表示。“因为这次合作可以看到，双方在服务好自身用户的基础上，共同致力在为行业输出专业人才，还通过开放经验、协同合作，推动行业标准建立。

在新消费、消费升级背景下，鉴别专业人才为消费者提供可信赖的品质消费体验，满足人们高品质的生活需求，更好对接新经济、新技术和新业态发展需求。据了解，中检上海和得物App将在鉴别培训认证达成合作，未来双方将成立由资深鉴别师组成的培训认证小组，在得物和中检上海两地开展培训、技能考核、专业认证，鼓励和帮助专业人员持续学习、培养优秀人才。“人是一个行业发展的根本，双方在这领域的合作，除了为行业输出人才，更是推动这一职业的‘职业化’和‘标准化’。”专家表示。

同时，双方还将共同推动行业标准化的合作。此前，得物App已与多个“国家队”持续联动，在不同消费品类鉴别领域起草发布首个鉴别行业标准。2019年，中国质量检验协会携手得物App发布国内首个“鞋类鉴别团体标准”；2021年，中检集团、中国质量检验协会联同得物App发布首个“化妆品鉴别团体标准”；就在今年7月，国家级特殊一类法定仲裁实验室——国检中心联合得物App起草编制的“首个钟表鉴定团体标准”正式发布。这些标准作为鉴别标准领域的重要里程碑，分别填补了鞋类鉴别、化妆品领域鉴别、名表鉴定的标准空白。

“我们看到得物App持续通过参与制定不同消费领域的行业标准，包括和中检一起共同推动鉴别行业标准，这一方面是体现行业杠杆，体现得物鉴别优势，填补国家标准的空白；另一方面，只有通过标准化，才能在更大的市场范围内，满足更多的品质消费需求。”王金德表示。“行业标准的制定，不仅意味着一个行业的规范与成熟，更为行业的发展提供了必要依据。伴随着经济全球化进程的不断推进，技术标准已经成为市场竞争的重要手段。”

随着双方合作领域的不断加深、拓展，不仅保障更广泛的消费者权益，激发消费潜力，更保护品牌方，激发品牌创新活力，在促进社会经济高质量发展中发挥引领性的作用，推动行业可持续发展。

中检与得物App开放合作的势能，有效促进新型消费的蓬勃发展，并在未来源源不断地传导至供需两端，专家指出，“一方面推进以品质和正品为导向的消费品供给侧结构性改革，另一方面更好地满足需求端日益高涨的品质诉求，最终推动产业供给能力和需求的适配性稳步提升，促进消费品工业的高质量发展。”

(责编：董童、李源)

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