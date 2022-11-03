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新开工高速公路和普通国省道9645公里（新数据 新看点）

2022年11月03日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月2日电  （记者刘志强）记者近日从交通运输部获悉：今年1至9月，全国新开工高速公路和普通国省道项目299个，建设总里程9645公里，项目总投资8826亿元。其中，9月份新开工重大项目34个，建设里程2132公里，投资额3853亿元，在今年已开工项目总投资中占比约43.7%。

　　1至9月，全国共建成通车高速公路和普通国省道项目337个，总里程9756公里，项目总投资5574亿元。其中，9月份已完工重大项目41个，建设里程1441公里，投资额1251亿元。

　　今年以来，一批公路重大项目建设取得新进展。沪昆高速公路浙江省金华至浙赣界段改扩建工程、大广高速江西省南康至龙南段扩容工程等一批公路重大项目建成通车。国内距离最长、断面最大、运行速度最高的公路水下盾构隧道——江苏省海太过江通道，沪昆高速江西省昌傅至金鱼石（赣湘界）段改扩建工程等一批重大项目开工建设。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月03日 01 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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