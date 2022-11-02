人民网北京11月2日电 （记者王仁宏）日前，住房和城乡建设部办公厅、民政部办公厅印发通知，将在各地开展完整社区建设试点工作，进一步健全完善城市社区服务功能。

通知要求，各地要聚焦群众关切的“一老一幼”设施建设，聚焦为民、便民、安民服务，切实发挥好试点先行、示范带动的作用，尽快补齐社区服务设施短板，全力改善人居环境。

据悉，试点工作自2022年10月开始，为期2年。重点围绕完善社区服务设施、打造宜居生活环境、推进智能化服务、健全社区治理机制等四方面探索可复制、可推广经验。

其中，在完善社区服务设施方面，通知要求，各地应以社区居民委员会辖区为基本单元推进完整社区建设试点工作。按照标准规范要求，规划建设社区综合服务设施、幼儿园、托儿所、老年服务站、社区卫生服务站。每百户居民拥有综合服务设施面积不低于30平方米，60%以上建筑面积用于居民活动。同时，统筹若干个完整社区构建活力街区，配建中小学、养老院、社区医院等设施，与15分钟生活圈相衔接，为居民提供更加完善的公共服务。

围绕打造宜居生活环境，通知提出，顺应居民对美好环境的需要，建设公共活动场地和公共绿地，推进社区适老化、适儿化改造，营造全龄友好、安全健康的生活环境。鼓励在社区公园、闲置空地和楼群间布局简易的健身场地设施，开辟健身休闲运动场所。

(责编：王仁宏、吕骞)

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